قائمة سيدات منتخب مصر للطائرة المتجهة إلى اليونان استعداداً لأمم أفريقيا

أعلن عماد نوار المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الطائرة سيدات عن القائمة المتجهة إلى اليونان استعدادًا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

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وشهدت قائمة منتخب مصر غياب الثلاثي ندي معوض و فريدة العسقلاني وايه الشامي.

قائمة منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة

وضمت قائمة منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة: سارة أمين - آية خالد - دعاء الغباشي - ندى معوض - مريم متولي - سابين حسن عابد - دعاء محمد - مايا ممدوح - دانا شوقي - أيسل نديم - زينة العلمي - آية النادي - داليا المرشدي - ندى وليد - هناء سند.

وكانت بعثة المنتخب الوطني لسيدات للكرة الطائرة غادرت صباح اليوم الجمعة من مطار القاهرة متوجهة إلى أثينا عاصمة اليونان استعدادًا للمشاركة في بطولة أفريقيا .

ويسافر مع الفريق الجهاز الفني والمكون من سيد طه مدرب ، محمد أنور مدرب مساعد ، شادي فهيم محلل رياضي ، منه الله الشرقاوي اخضائي العلاج الطبيعي .

في سياق متصل نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في تجديد عقد ميلكا لوبيسكا المحترفة البرازيلية في صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي لمدة موسم .

وقامت اللاعبه بتجديد عقده خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات .



ويأتي تجديد التعاقد مع ميلكا في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة والحفاظ على أبرز نجوم هذه الألعاب لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة .

شهد حضور التعاقد كل من أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وعلاء فهمي رئيس قطاع الطائرة وأحمد عبدالدايم رئيس النشاط الرياضي بالنادي يذكر ان الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك توج الموسم الحالي ببطولتي كأس أفريقيا وكأس مصر.



