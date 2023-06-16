اعتقال 9 مهربين "متورطين" في فاجعة غرق قارب اليونان| فيديو

اعتقلت السلطات في اليونان، 9 مهربين "متورطين" في فاجعة غرق قارب اليونان، مؤكدة أن هناك اشتباهًا في تورطهم في تهريب مهاجرين القارب الغارق في سواحل اليونان.

وأوضحت السلطات في اليونان، أن المهاجرين كانوا على متن قارب طوله بين 20 إلى 30 مترًا ، غرق في عرض البحر قبالة سواحل اليونان، ما أسفر عن مصرع 78 شخصًا على الأقل من رُكاب القارب الغارق.

وأنقذ خفر السواحل نحو 104 آخرين، ويواصل البحث عن مفقودين.

وأكدت منظمة الهجرة الدولية: نشهد واحدة من أكبر المآسي في البحر المتوسط، والأرقام التي أعلنتها السلطات اليونانية مدمرة، متابعة أن القارب الذي غادر من ميناء طبرق الليبي ، كان يحمل على متنه أكثر من 400 مهاجر غير شرعي.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "اعتقال متهمين بالتهريب في فاجعة القارب الغارق في اليونان".

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