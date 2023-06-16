عاجل
تطورات مفاوضات الوكرة القطري لضم حمدى فتحى
الجمعة 16 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

اعتقال 9 مهربين "متورطين" في فاجعة غرق قارب اليونان| فيديو

غرق قارب اليونان
غرق قارب اليونان

اعتقلت السلطات في اليونان، 9 مهربين "متورطين" في فاجعة غرق قارب اليونان، مؤكدة أن هناك اشتباهًا في تورطهم في تهريب مهاجرين القارب الغارق في سواحل اليونان.

 

وأوضحت السلطات في اليونان، أن المهاجرين كانوا على متن قارب طوله بين 20 إلى 30 مترًا ، غرق في عرض البحر قبالة سواحل اليونان، ما أسفر عن مصرع 78 شخصًا على الأقل من رُكاب القارب الغارق. 

 

وأنقذ خفر السواحل نحو 104 آخرين، ويواصل البحث عن مفقودين.

 

وأكدت منظمة الهجرة الدولية: نشهد واحدة من أكبر المآسي في البحر المتوسط، والأرقام التي أعلنتها السلطات اليونانية مدمرة، متابعة أن القارب الذي غادر من ميناء طبرق الليبي ، كان يحمل على متنه أكثر من 400 مهاجر غير شرعي. 

 

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "اعتقال متهمين بالتهريب في فاجعة القارب الغارق في اليونان".

 

شاهد الفيديو.. 

مواد متعلقة

غرق 17 شخصا كانوا على متن قارب للمهاجرين قبالة سواحل اليونان

تونس.. انتشال 25 جثة بعد غرق قارب للمهاجرين

كارثة بيئية .. غرق قارب بـ1400 طن مواد سامة في نهر أوهايو بأمريكا

اعتقال المهرب الرابع المتسبب في غرق قارب كروتوني إيطاليا

ارتفاع ضحايا حادث غرق قارب مهاجرين في إيطاليا
الجريدة الورقية