السبت 17 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

بكاء أحمد سعد في حفل الكينج محمد منير يشعل السوشيال ميديا.. صور

الكينج محمد منير
الكينج محمد منير

احيا الكينج محمد منير، حفل غنائي ضخم، أمس، الجمعة،  على مسرح بنش مارك بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وجاء  تحت عنوان "مشواري".

الكينج محمد منير
الكينج محمد منير
الكينج محمد منير

 

وتفاعل جمهور ومحبي الكينج مع الحفل، ورصدت إحدى العدسات بكاء المطرب أحمد سعد خلال تقديم محمد منير أغنية حدوتة مصرية.

 المطرب أحمد سعد

وكان بدأ الحفل بعرض فيلم وثائقي عن للكينج، وجاء اسم “مشواري” ليكون بمثابة تلخيص لمشوار الكينج محمد منير، كما تم الاستعانة بعازفين من 9 جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى مشاركة أحمد سعد وفريق كايروكي.

 


وتستعرض بوابة الوفد أبرز تصريحات الكينج محمد منير خلال الحفل 

 

  • في مصر ما بركبش طيارة، فأنا حسيت إن أنا ما سافرتش، أنا في بلدي برضو».
  • سر نجاحي هو حب الغناء، معنديش شغلانة غير الغناء،  بصحى وأنام وأفكر معنديش غير إن أنا أغني.
  • بتذكر حتى يوم ما توفت أمي من كام سنة دخلت الحمام لقيت نفسي بغني في لحظة، هو همي وهو حلمي وهو أملي دايما».

 

  • أنا لا ركبت طيارة ولا سافرت وطن تاني، أنا روحت وطن أول بشكر السعودية وجمهور المملكة.

 

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