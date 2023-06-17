الأرصاد تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

يكون الطقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، معتدلًا ليلًا على الأنحاء كافة.

تتوقع الأرصاد، أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

درجات الحرارة اليوم السبت:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة.

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة.

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة.



