حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، وحالة الطقس في الصباح الباكر معتدلة على كافة الأنحاء، وشديدة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل الحرارة على السواحل الشمالية.

وأكدت أن حالة الطقس ليلًا معتدلة الحرارة على مافة الأنحاء، موضحة أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة: العظمى 36 والصغرى 23

الإسكندرية: العظمى 27 والقاهرة 21

وادي النطرون: العظمى 36 والصغرى 22

طنطا:- العظمى 36 والصغرى 23

شبين الكوم: العظمى 36 والصغرى 23

دمنهور: العظمى 34 والصغرى 23

مطروح: العظمى 28 والصغرى 20

السلوم: العظمى 29 والصغرى 23

سيوة: العظمى 33 والصغرى 21

بورسعيد: العظمى 29 والصغرى 22

دمياط:- العظمى 34 والصغرى 24

الزقازيق:- العظمى 36 والصغرى 24

المنصورة:- العظمى 35 والصغرى 23

الإسماعيلية:- العظمى 37 والصغرى 23

السويس:- العظمى 36 والصغرى 25

العريش:- العظمى 30 والصغرى 22

رفح:- العظمى 29 والصغرى 21

رأس سدر:- العظمى 37 والصغرى 22

نخل:- العظمى 38 والصغرى 17

طابا:- العظمى 36 الصغرى 24

كاترين:- العظمى 34 الصغرى 14

الطور:- العظمى 37 الصغرى 26

شرم الشيخ:- العظمى 40 الصغرى 29

الغردقة:- العظمى 40 الصغرى 28

مرسى علم:- العظمى 38 الصغرى 28

الفيوم:- العظمى 37 الصغرى 27

بنى سويف:- العظمى 39 الصغرى 27

المنيا:- العظمى 41 الصغرى 28

أسيوط:- العظمى 42 الصغرى 27

سوهاج:- العظمى 43 الصغرى 29

قنا:- العظمى 43 الصغرى 30

الأقصر:- العظمى 44 الصغرى 31

أسوان:- العظمى 44 الصغرى 31

أبو سمبل:- العظمى 43 الصغرى 30

الوادي الجديد:- العظمى 45 الصغرى 26

شلاتين:- العظمى 38 الصغرى 26

أبو رماد:- العظمى 36 الصغرى 27

حلايب:- العظمى 35 الصغرى 28