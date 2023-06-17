السبت 17 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

تطورات جديدة في مستقبل طارق حامد مع اتحاد جدة السعودي

طارق حامد لاعب اتحاد
طارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي

شهدت الساعات الأخيرة ظهور تطورات جديدة في مستقبل النجم الدولي المصري طارق حامد عن فريقه الحالي اتحاد جدة السعودي.

 

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ميدو يكشف أسباب تفوق طارق حامد على كانتي


 

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أكدت اتجاه نادي اتحاد جدة إلى فسخ عقد طارق حامد عقب نهاية موسم 2022-2023 بسبب رغبة الفريق السعودي في إتمام صفقة ضخمة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

ويستعد اتحاد جدة للإعلان عن تعاقده رسميا مع النجم الفرنسي نجولو كانتي قادما من تشيلسي.

وكان اتحاد جدة قد نجح في التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.
 

 

مستقبل طارق حامد مع اتحاد جدة
 

 

وكشفت تقارير صحفية سعودية عن موعد تحديد مستقبل طارق حامد مع فريق اتحاد جدة.
 

وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية فإن اتحاد جدة سيحدد مستقبل لاعب خط الوسط طارق حامد في شهر يوليو المقبل.

وينتهي عقد طارق حامد مع اتحاد جدة في عام 2024.
 

وأضافت أن إدارة اتحاد جدة ستنظر في العروض المقدمة لنجم خط الوسط طارق حامد الذي يمتلك عروضًا مصرية وخليجية وصلت له في الأيام الأخيرة.

وارتبط طارق حامد بالانتقال إلى بيراميدز أو العودة إلى للزمالك من جديد بعد الأنباء التي أشارت إلى اقترابه من الرحيل عن اتحاد جدة السعودي.

ونجح طارق حامد في قيادة اتحاد جدة بالدوري السعودي وكأس السوبر المحلي في موسم 2022-2023.

وكان طارق حامد أحد أبرز لاعبي اتحاد جدة تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو في موسم 2022-2023.

وشارك طارق حامد مع اتحاد جدة في إجمالي 28 مباراة بمختلف المسابقات في موسم 2022-2023.

وغاب طارق حامد عن اتحاد جدة في 6 مباريات فقط بالموسم المنقضي.

 

نجولو كانتي 



صفقة كانتي إلى اتحاد جدة
 

وفي سياق متصل نجح اتحاد جدة في إنهاء صفقة النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب خط وسط تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب الصحفي الموثوق رومانو فابريزيو فإن تشيلسي سيعلن رسميا في الأيام المقبلة عن تعاقده مع لاعب خط الوسط الفرنسي نجولو كانتي قادما من تشيلسي.
 

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الاتحاد السعودي يعلن ضم كانتي رسميًا خلال ساعات



ومن المتوقع أن يفسخ اتحاد جدة عقد طارق حامد في ظل اقترابه من التعاقد مع كانتي الذي يلعب في نفس مركز النجم الدولي المصري.
 

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