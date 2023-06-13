الاتحاد السعودي يعلن ضم كانتي رسميًا خلال ساعات

يستعد نادي الاتحاد السعودي لإعلان صفقة النجم الفرنسي نجولو كانتي خلال 24 ساعة وذلك ضمن خطة دعم فريق النمور خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الصحفي الشهير فابريزيو رومانو في تصريحات اليوم الثلاثاء أن نادي الاتحاد سينهي صفقة نجولو كانتي خلال الـ 24 ساعة القادمة، على أن يتم الإعلان الرسمي على الصفقة عقب التوقيع الرسمي على العقود.

وأضاف رومانو: "الطرفان توصلا إلى اتفاق الأسبوع الماضي وكانتي اجتاز الكشف الطبي ويتبقى فقط توقيع العقود".

كما ذكر موقع جول الشهير في تقرير له اليوم: " الاتحاد أنهى اتفاقه مع كانتي خلال الأسبوع الماضي، الكشف الطبي انتهى أخيرا، اليوم ستنتهي المحادثة الأخيرة مع النجم الفرنسي الدولي بالتوقيع ".

عرض خيالي يقرب لوكاكو من النصر السعودي

قدم نادي النصر السعودي عرضًا خياليًا للتعاقد مع النجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي وذلك ضمن خطة العالمي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وتسعى إدارة النصر بكل قوة من أجل حسم المزيد من الصفقات العاليمة بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل دعم الفريق لتحقيق لقب الدوري النسخة المقبلة والمشاركة في دوري الأبطال.

وذكر موقع Goal الشهير في تقرير له اليوم الثلاثاء أن روميلو لوكاكو كان متواجدًا في المملكة العربية السعودية يوم أمس الأثنين للقاء مع إدارة النصر والاستماع إلى العروض المقدمة له.

وأكد موقع جول أن النصر عرض على اللاعب التوقيع على عقد لمدة موسمين مقابل الحصول على راتب 25 مليون يورو سنويًا.