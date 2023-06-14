الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ميدو يكشف أسباب تفوق طارق حامد على كانتي

طارق حامد
طارق حامد

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق سبب أفضلية طارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة مقارنة بـ كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عندما قلت أن طارق حامد أفضل من كانتي، قلت هذا الحديث لأني أعلم جيدا بأن ما أقوله سوف يحدث" .

أضاف نجم الزمالك السابق : "70% من جمهور اتحاد جدة هاجم صفقة طارق حامد قبل إتمامها قبل أن يساهم في تتويج الفريق السعودي بدوري روشن، ولن أقول أن طارق حامد أفضل من كانتي لكونه لاعبا مصريا، لكن أتحدث عن كرة القدم، طارق حامد لاعب يجيد في مركز 6 ويُتقن إفساد هجمات المنافسين، وهذا اللاعب بالنسبة لطريقة لعب مدربين كثيرين لا غنى عنه" .

 

ميدو : طارق حامد تطور بشكل كبير في الدوري السعودي

 

وواصل ميد : "طارق حامد تطور بشكل كبير جدا، كونه يلعب إلى الأمام ويصنع فرص بتمريرات ولاعب محوري بخطة اتحاد جدة" .

وعن كانتي قال: "عمره ما يكون لاعب رقم 6، هو بيعرف يعمل الضغط العكسي، أول لما فرقته الكورة تتقطع منه بيرجع يكون أول واحد يجبها، وأكبر دليل إن قوة كانتي في ليستر سيتي وفي منتخب فرنسا، وفي ليستر سيتي كان جنبه درينكووتر، وكان في منتخب فرنسا معاه بوجبا، ولو فعلا اتحاد جدة بيفكر إن كانتي يكون بديل طارق حامد هتكون كارثة على وسط اتحاد جدة في الموسم القادم، وطارق لا يُمكن أن يلعب بجانب كانتي".
 

في سياق متصل دخلت إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي في سباق التعاقد مع النجم الجزائرى رياض محرز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبحسب صحيفة جارديان الإنجليزية فإن إدارة نادي إتحاد جدة تأمل في حسم صفقة رياض محرز .

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي مانشستر سيتي ستوافق على بيع رياض محرز ولكن مقابل عرض مالى ضخم .

وكانت تقارير صحفية سعودية أشارت خلال الأيام الماضية عن تقديم إدارة نادي أهلي جدة عرضا ضخما للتعاقد مع محرز حيث أن ادارة الراقي وضعت اللاعب هدفا لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
 

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