اتحاد جدة يستغنى عن هيلدر كوستا

قررت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي الاستغناء عن خدمات اللاعب الإنجلوي هيلدر كوستا، ليعودي إلي ناديه الإنجليزي المعار منه ليدز يونايتد والذي يلعب في البريميرليج بالوقت الحالي.

اتحاد جدة يتخلى عن هيلدر كوستا

وكشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الجمعة، أن نادي اتحاد جدة السعودي، سيستغني عن خدمات هيلدر كوستا، بعد نهاية فترة إعارته المنهية بنهاية الشهر الجاري.

ولم تُبلغ إدارة نادي اتحاد جدة السعودي اللاعب هيلدر كوستا، حتي الأن بتجديد عقده أو أي شئ آخر يخص موضوع التجديد أو البقاء أو حتي تفعيل بند الشراء في العقد.

يذكر أن انضم هيلدر كوستا إلى اتحاد جدة في أغسطس الماضي قادمًا من ليدز، بتوصية من البرتغالي نونو سانتو الذي أشرف عليه مع وولفرهامبتون 2017 حتى 2018.



وشارك الأنجولي بقميص اتحاد جدة في 20 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 1، بمجموع دقائق 1497.

الجدير بالذكر أن انتقل النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية كريم بنزيما إلي نادي اتحاد جدة السعودي قادماً من ريال مدريد في صفقة من العيار الثقيل للإتي، ولكن مازالت ضرائب إسبانيا تلاحقه في السعودية.

وعلى الرغم من من رحيل بنزيما عن ريال مدريد إلا أن اللاعب مطالب بدفع جزء من راتبه كضرائب في إسبانيا.

وذلك لأن كريم بنزيما كان يتقاضى 11.5 مليون يورو صافية بعد الضرائب في ريال مدريد، لذلك من المقرر أن يذهب جزء من الراتب الذي سيحصل عليه المهاجم الفرنسي، في السعودية إلى الضرائب الإسبانية، بموجب ما يعرف بـ "ضريبة الخروج.

يذكر أن أعلن اتحاد جدة يوم الثلاثاء قبل الماضي، تعاقده مع كريم بنزيما، لمدة 3 مواسم، قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر، وتم تقديمه مساء الخميس الماضي، رسميا في حفل شهده ملعب الجوهرة المشعة أمام 60 ألف مشجع.

وتناولت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الأخيرة حالة القلق التي تسيطر على لاعبي ريال مدريد الإسباني بعد رحيل كريم بنزيما إلى اتحاد جدة .

وألمحت التقارير إلى أن وصول لاعب كبير إلى الفريق في الصيف الحالي هو الحل الأمثل لتعويض أهداف النجم الفرنسي.

وانتقل بنزيما إلى اتحاد جدة الأسبوع الماضي بعد مسيرة حافلة مع ريال مدريد، إذ قاده الموسم الماضي إلى تحقيق بطولة كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية وكأس الملك، من خلال تسجيله 31 هدفاً في جميع المسابقات.