سمكة قرش تهز تونس بمقطع فيديو وهمي

بعد أيام قليلة من ضجة سمكة قرش الغردقة بمحافظة البحر الأحمر (شرق مصر)، تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لسمكة قرش، تسبب في إثارة الرعب والزعر لدى المصطافين الذين يقبلون بشكل كبير على الشواطئ، وتبين أن مقطع الفيديو قديم وليس حديثاً لسمكة قرش بأحد الشواطئ، وخاصة بعد أن إنخضع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السمكة وتبارى معظمهم في كتابة منشورات مفخخة عن خروج سمكة القرش بشواطئ الحمامات"، بل تمادى وأشار إلى أن الفيديو تم إلتقاطه اليوم.

سمكة قرش وخوف وفزع المصطفين

وبإخضاع الفيديو للفحص الدقيق من قبل الأجهزة المعنية، توصل الخبراء إلى أنه فيديو مفبرك لسمكة قرش على شاطئ الحمامات بتونس ومنشور منذ أكثر من سنتين على الإنترنت، ومع ذلك انتشر مقطع الفيديو بغزارة وسجل آلاف المشاركات على "فيسبوك".





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سمكة قرش

ويُذكر أن تونس لم تُسجل أي حالة ظهور لأي قرش حديثاً، كما أن مقطع الفيديو المتداول غير دقيق، كما نفت إحدى الجمعيات العاملة بمجال البيئية بتونس ظهور سمكة قرش حديثاً قبالة السواحل التونسية.

واعتبر الخبراء أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل هدفه زرع الخوف في نفوس الناس، ومن المعروف أن أسماك القرش تعيش في البحر الأحمر، لكنها قليلاً ما تهاجم السباحين.

كثرت خلال الفترة الأخيرة الحوادث التي تتعلق بتعرض بعض الأشخاص لهجومٍ من قبل أسماك القرش المفترسة، وآخرها هجوم قرش الغردقة "Tiger shark" على شخصٍ ما بأحد شواطئ الغردقة في محافظة البحر الأحمر، دائمًا ما يكون الاقتراب من القرش يكون نهايته مأساويةٍ، وهناك كثير من الحوادث المرتبطة بهجوم القرش على بعض الأشخاص كانت نهايتها مأساوية.

سمكة قرش الغردقة:

عن سؤال الذكاء الإصطناعي المتمثل في "chat GPT"، عن الإجراءات الاحترازية التي يمكن اتباعها لتفادي حوادث ابتلاع القروش، والتي جاءت كالآتي:

هناك الكثير من الإجراءات الاحترازية التي يمكن اتباعها لتفادي حوادث ابتلاع القروش، وتشمل بعض هذه الإجراءات:

أولًا) أن يكون السباحة في الأماكن المؤمنة بشكل كبير، أو المناطق المخصصة للسباحة، وهي الشواطئ التي تتم مراقبتها بانتظام من قبل السلطات المحلية.

ثانيًا) عليك أن تتجنب السباحة في المناطق التي يتواجد بها قروش، وهي المناطق التي تكثر بها نشاط القروش كالمناطق الصخرية والمناطق العميقة، التي تعد البيئات الجيدة التي يعيش بها سمكة القرش بشكل أسهل.