تشريح وفحص سمكة قرش الغردقة

بعد الضجة الكبيرة لحادث سمكة القرش التي التهمت السائح الروسي، أعلن فريق علمي مكون من خبراء معهد علوم البحار، بمشاركة فنيين التحنيط والتشريح بالمعهد، الإنتهاء من تشريح سمكة القرش المتسببة في حادث، شواطئ الغردقة وتمت عملية التشريح داخل الأكواريوم التابع للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فرع البحر الأحمر.

أوضح التشريح أن القرش أنثي من نوع التايجر، فيما سيتم استكمال اعمال الفحص المعملي والتحنيط لسمكة القرش.

واستقبل معهد علوم البحار بالغردقة، سمكة القرش المتسببة في حادث الهجوم على أحد رواد الشواطئ بالغردقة، بعد أن تم صيدها.

وشارك فريق مكون من وزارة البيئة والمحميات ومعهد علوم البحار للفحص المعملي للسمكة، واستيفاء جميع المعلومات المطلوبة لتحديد الأسباب المحتملة لوقوع الهجوم.

وكانت وزارة البيئة وجهت فريق العمل المختص بإدارة حادث هجوم سمكة القرش، على أحد رواد شواطئ الغردقة، بتطبيق كامل السياسات المطبقة عالميا لتحقيق أقصى درجات تحقيق السلامة لمرتادي شواطئ البحر الأحمر، واتخاذ كل ما يمكن عمله من إجراءات لتلافي تكرار حادث هجوم سمكة القرش مرة أخرى.

وقام فريق العمل المختص بصيد السمكة المتسببة في الحادث، لفحصها والوقوف على الأسباب المحتملة لقيامها بالهجوم، وبيان ما إذا كانت هي نفس السمكة التي تسببت في الحوادث السابقة.

وذلك فى ضوء ما تم رصده من سلوكيات غير طبيعية من سمكة القرش المتسببة في الحادث وحقيقة وقوع حوادث هجوم على البشر من هذا النوع من القروش سابقا.