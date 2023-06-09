قرش الغردقة .. نصائح تحميك الهجوم المفترس

كثرة خلال الفترة الأخيرة الحوادث التي تتعلق بتعرض بعض الأشخاص لهجومٍ من قبل أسماك القرش المفترسة، وأخرها هجوم قرش الغردقة "Tiger shark" على شخصَا ما بأحد شواطئ الغردقة في محافظة البحر الأحمر، دائمًا ما يكون الاقتراب من القرش يكون نهايته مأساويةٍ، وهناك العديد من الحوادث المرتبطة بهجوم القرش على بعض الأشخاص كانت نهايتها مأساوية.

سمكة قرش الغردقة

وعن سؤال الذكاء الإصطناعي المتمثل في "chat GPT"، عن الإجراءات الاحترازية التي يمكن اتباعها لتفادي حوادث ابتلاع القروش، والتي جاءت كالأتي:

هناك العديد من الإجراءات الاحترازية التي يمكن اتباعها لتفادي حوادث ابتلاع القروش، وتشمل بعض هذه الإجراءات:

أولًا) أن يكون السباحة في الأماكن المؤمنة بشكل كبير، أو المناطق المخصصة للسباحة، وهي الشواطئ التي تتم مراقبتها بانتظام من قبل السلطات المحلية.

ثانيًا) عليك أن تتجنب السباحة في المناطق التي يتواجد بها قروش، وهي المناطق التي تكثر بها نشاط القروش كالمناطق الصخرية والمناطق العميقة، التي تعد البيئات الجيدة التي يعيش بها سمكة القرش بشكل أسهل.

كيف تحمي نفسك.. حال هجوم سمكة قرش الغردقة؟

ثالثًا) أن تكون حريص على مراقبة ما يحيط به في البحر، وعليك أن ترتدي خلال السباحة ملابس السباحة التي تغطي الجسم بشكل كامل، بالإضافة إلى الاحتراذ من خلال ارتداء البدلات الرطبة أو البدلات الواقية من القروش.

رابعًا) يفضل أن لا تسبح في أي شاطئ أو بحر مفردك، وعليك أن تشارك في السباحة برفقة عدد من الزملاء والأصدقاء، ويفضل أن يكون فترة السباحة مع شخص يُجيد السباحة بشكل ماهر.

خامسًا) يجب عليك أن تكون حريص على النظافة الشخصية، وعليك أن تتجنب السباحة في المياه العذبة التي يمكن أن تكون ملوثة بالبكتيريا أو الفيروسات، والاحتفاظ بمسافة آمنة من أي قرش تظهر في المياه.

سادسًا) من الإرشادات الهامة التي يجب اتباعها للحماية من القروش هو عدم الاقتراب من سمكة القرش في أي مكان، وتجنب إزعاجها.

ويجب مراقبة الإرشادات الصادرة من السلطات المحلية والتقيد بها، بما في ذلك الإغلاق المؤقت للشواطئ في حالة ظهور قروش في المياه، حيث إنه دائمًا ما يكون هناك حادث لابتلاع قرش لشخص ما، يكون من الإجراءات الهامة التي تتخذها السلطات المعنية هي الإغلاق المؤقت للشاطئ أو منع الصيد به.