قرش الغردقة.. فوائد ومعلومات لا تعرفها عن السمك المفترس

قرش الغردقة.. يهاب الجميع أسماك القرش؛ لأنها من الأسماك المفترسة والمتوحشة التي تُهاجم الإنسان، بل ويتمنون انقراضها، إلا أن لأسماك القرش فوائد كثيرة ومتعددة.

ما هي فوائد سمك القرش؟

على الرغم من كون لحوم سمكة القرش غير آمنة كمصدر عذائي؛ إلا أنها تحتوي على نسب عالية من أحماض أوميغا الدهنية، التي لها الكثير من الفوائد، قرش الغردقة.

إذ يُستخرج من سمك القرش ما يُعرف بزيت كبد القرش، مصدرٌ للعناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على الصحة، ومن أهمّها؛ الأحماض الدهنية الأساسية كالأوميغا 3 والسكوالين.



وتستخدم أحماض الأوميغا المستخرجة من سمكة القرش في تحسين الصحة العقلية، والحد من أعراض الاكتئاب، كما تساعدعقلك على العمل بكفاءة أكبر.

كما تلعب هذه الأحماض على تحسين الحالة الصحية للقلب، ومنع تراكم الترسبات بما يعزز تدفق الدم الصحي في جميع أنحاء الجسم، وأيضًا تعمل على الحفاظ على عمل الدورة الدموية بسلاسة من خطر الإصابة ببعض الأمراض.

وبدورها أيضًا، تُساهم الأوميغا 3 في المساعدة على تأخير تكوّن الجلطات المسؤولة عن الأمراض القلبية الوعائية.

تعتبر أسماك القرش أيضًا حليفًا قويًا للإنسان، إذ تُساعد على الحد من تغير المناخ، ويتسبب الانخفاض في أعداد أسماك القرش لزيادة التهام الأعشاب البحرية بواسطة الحيوانات العاشبة؛ مما يعني تقليل الكربون المخزن في الغطاء النباتي البحري.

تتعدد أنواع أسماك القرش إلا أن هناك أربعة أنواع فقط منها التي تُهاجم الإنسان، وهذه الأنواع هي: “قرش النمر، والقرش الأبيض الكبير، والقرش الثور، وقرش الطرف الأبيض المحيطي”.

أسباب هجوم سمكة القرش على الإنسان:

من بين أسباب هجوم سمكة القرش على الإنسان، أنها تعتقد أنه كلب البحر، أو أنه فريسة حيوانية تستطيع أن يأكلها، خاصة أن كلب البحر يُمثل الوجبة المفضلة لدى سمكة القرش، قرش الغردقة.



وقلة الغذاء أيضًا من الأسباب القوية التي تدفع أسماك القرش للبحث عن غذائها، حيث إن قلة الغذاء من الأسباب الرئيسية التي تتسبب في اقتراب الأسماك من الشواطئ ومهاجمة الإنسان، كما تعتبر مهاجمة ومطاردة الأسماك من خلال عمليات الغوص من الأسباب القوية التي تجعل سمك القرش يهاجم الإنسان.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجهت فريق عمل مختص بإدارة حادث هجوم سمكة القرش على أحد رواد الشواطئ، بتطبيق جميع السياسات المطبقة عالميًا؛ من أجل تحقيق أقصى درجات تحقيق السلامة لمرتادي شواطئ البحر الأحمر واتخاذ كل ما يمكن عمله من إجراءات لتلافي تكرار حادث هجوم سمكة القرش مرة أخرى، حفاظًا على صحة المصطافين.

وبالفعل قام فريق العمل المختص بصيد السمكة المتسببة فى الحادث؛ لفحصها والوقوف على الأسباب المحتملة لقيامها بالهجوم، وبيان ما إذا كانت هي نفس السمكة التي تسببت في الحوادث السابقة من عدمه.