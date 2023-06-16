انهيار فيسبوك وواتساب وإنستجرام.. مواقع ميتا أوف لاين

إذا كنت تحاول الوصول إلى WhatsApp أو FaceBook أو Instagram الليلة وفشلت في ذلك ، فأنت بالتأكيد لست وحدك. يبدو أن المواقع الاجتماعية الشهيرة ، المملوكة جميعها لشركة Meta ، تواجه بعض المشكلات الخطيرة مع المستخدمين غير القادرين على الوصول إلى أي من الأنظمة الأساسية أو إرسال الرسائل.

بدأت حالات الانقطاع المزعج في حوالي الساعة 10.10 مساءً وما زال مستمراً.



سجل Down Detector UK ، الذي يراقب الانقطاعات في جميع أنحاء بريطانيا ، - في وقت كتابة هذا التقرير - ما يقرب من 1500 تقرير عبر التطبيقات الثلاثة مع تسجيل المزيد من downdetector.com - مما يجعل هذه مشكلة خطيرة للغاية.

بالطبع مع Facebook و Instagram في وضع عدم الاتصال ، اندفع المعجبون الآن إلى مواقع أخرى للتعبير عن غضبهم وإحباطهم.