أزمة فيسبوك وجوجل في كندا.. الدفع قبل النشر

لا يرغب Facebook وGoogle حقًا في الدفع مقابل استخدام القصص الإخبارية.

يخطط عمالقة التكنولوجيا الآن لمنع الوصول إلى الأخبار في كندا استجابة لقانون جديد محتمل.

يجبر القانون الكندي فيسبوك وجوجل على دفع أموال للمؤسسات الإخبارية لتوزيع المحتوى.

فيسبوك وجوجل، اللذان يزدهران على توزيع محتوى الآخرين دون دفع ثمنه، يشعران بالذهول حيال قانون كندي مقترح قد يهدد قريبًا نموذج الأعمال البارع هذا.

يمكن للمشرعين الكنديين تمرير قانون الأخبار عبر الإنترنت بمجرد نهاية الشهر.

سيتطلب مشروع القانون من شركات مثل Google وFacebook أن تدفع للمؤسسات الإخبارية من أجل مشاركة محتواها على خلاصات الأخبار ونتائج البحث. وقال مسؤولون حكوميون وراء مشروع القانون إن القانون سيحافظ على "استقلالية الصحافة وابتكار السوق عبر الإنترنت".

فيسبوك وجوجل ليسا سعداء.



يلوي عمالقة التكنولوجيا أنفسهم الآن لإيجاد طريقة للالتفاف على القانون قبل إقراره.

أعلن Facebook هذا الأسبوع أنه سيبدأ في اختبار نظام لمنع الوصول إلى الأخبار على منصته. قالت شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك، إنها مستعدة لمنع أي وصول إلى الأخبار على منصتها في كندا إذا تم تمرير الفاتورة. أعلنت Google بالفعل أنها كانت تختبر نفس الشيء.

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الشركات العملاقة هذا النوع من التهديد لنموذج أعمالها. أصدرت أستراليا قانونًا مشابهًا في عام 2021؛ ردًا على ذلك، أغلق Facebook الوصول إلى الأخبار على منصته في أستراليا.

استمر ذلك ستة أيام كاملة قبل استسلام فيسبوك وتوقيع اتفاقيات مع ثلاث شركات إخبارية أسترالية كبرى. يدفع Facebook الآن لتلك المنظمات مقابل محتواها. كما أبرمت Google صفقات مع ناشرين أستراليين.



قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون للصحفيين في ذلك الوقت: "عمالقة التكنولوجيا العالمية يغيرون العالم، لكن لا يمكننا السماح لهم بإدارة العالم". "الناس في المجتمعات الحرة مثل أستراليا، الذين يذهبون إلى صناديق الاقتراع ويذهبون ويصوتون، هذا هو من يجب أن يدير العالم".