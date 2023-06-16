سقوط عائلة ميتا | انقطاع خدمات فيسبوك وإنستجرام

تعطل موقع Facebook و Instagram المملوكين لمنصات Meta Platforms (META.O) لآلاف المستخدمين يوم الجمعة، وفقًا لموقع تتبع انقطاع الخدمة Downdetector.com.

أبلغ أكثر من 12000 مستخدم عن مشاكل في الوصول إلى Facebook، بينما واجه أكثر من 6600 مستخدم مشكلة مع Instagram.

خدمة المراسلة فيMeta ، WhatsApp، لديها أيضًا أكثر من 1300 تقرير انقطاع على Downdetector، الذي يتتبع حالات الانقطاع عن طريق تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر بما في ذلك الأخطاء المقدمة من المستخدم على نظامها الأساسي.

ولم يرد ميتا على الفور على طلب من رويترز للتعليق.