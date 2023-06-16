رسالة والدة حازم إمام إلى محمود الخطيب.. "ادينا شوية حظ" (فيديو)

وجهت الدكتورة ماجي الحلواني عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، ووالدة لاعب الزمالك السابق حازم إمام، رسالة لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي قائلة: ربنا يوفق الأهلي حظهم حلو.. ادينا شوية من حظ الأهلي.

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وروت الحلواني خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، مساء اليوم ذكريات ميلاد النجم حازم إمام، موضحة: كنت هموت على بنت، جبت كل فساتين حازم بينك، فضلت ملبساه بينك لغاية ما والدي زعق.

وأضافت “كنت من معجبات حمادة إمام وعاكسني في أول يوم تعارف، قالي إيه الضفاير دي”، مشيرة إلى أنه خلال اللقاء إلى أن حمادة إمام طلب يدها للزواج في أول مقابلة وقالت له: "اسعى يا حماده وأنا أسعى معاك".

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وتابعت: كان الراحل حمادة إمام مهذبا ودمث الأخلاق ولسانه كان حلو، وحاتم بطيشة هو من مدرسة حمادة إمام في التعليق.

وأوضحت ماجي الحلواني أن والدتها توفيت في سن مبكرة مما جعلها تعتمد على نفسها في الكثير من الأشياء وخلق لها شخصية قوية، مضيفة "بشجع الزمالك منذ طفولتي".

وكشفت العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن كواليس حضورها نهائي مسابقة الكابيتانو بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: كان يوم جميل أوي، وحسيت إني طفلة.

وقالت ماجي الحلواني عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق إن مساوئ السوشيال ميديا أكثر من مزاياها متمنية وجود رقابة على السوشيال ميديا لمنع البذاءة والكراهية.



وأضافت الحلواني خلال لقائها مع الإعلامية، إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة : نحتاج إلى برامج ثقافية موجهة للشباب لتشكيل الوعي.



وعن رأيها في نادي الزمالك حاليا قالت الحلواني: إن نادي الزمالك يحتاج لصفقات جديدة وقوية وتدعيم الفريق الأول بالناشئين.

وأبدت الحلواني خوفها على المنتخبات القومية قائلة "للأسف المنتخبات ضعيفة جدا و"ربنا يستر" على المنتخب".

كواليس نهائي مسابقة الكابيتانو بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي



وتحدثت ماجي الحلواني عن كواليس حضورها نهائي مسابقة الكابيتانو بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: كان يوم جميل أوي، وحسيت إني طفلة.



واختتمت الحلواني لقائها بالإفصاح عن هديتها للرئيس قائلة: أهديت للرئيس السيسي كتابي "امبراطورية إمام الكروية".