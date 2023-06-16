الزلازل تضرب دول العالم من جديد وتنبؤات الفلكيين تعود للصدارة

تعرضت الكثير من البلدان حول العالم، اليوم الجمعة، إلى هزات أرضية "زلازل" بدرجات مختلفة على مقياس ريختر، آخرها فرنسا.

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يبدو أن تنبؤات الفلكيين والعرافين ستكون محل اهتمام الفترة القادمة بعد تطابقها مع ما يحدث من تعرض الكثير من بلدان العالم لهزات أرضية خلال الفترة الماضية.

زلزال يضرب في فرنسا:

تعرضت فرنسا منذ قليل، لزلزال ضرب مدن عدة، بلغ قوته خمس درجات على مقياس "ريختر".

تم تحديد مركز الهزة بين منطقتى "نيورت" و"لاروشيل" في غرب البلاد، حسبما أعلن مركز الزلازل الأورومتوسطي، وهذا يعد حدثًا نادرًا أن يضرب زلزال بهذه القوة فرنسا.

زلزال يضرب تونجا في جنوب المحيط الهادئ:

ذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، اليوم الجمعة، أن زلزالا قوته 7.2 درجة هز منطقة بالقرب من تونجا فى جنوب المحيط الهادئ.

كان مركز الزلزال على بعد نحو 280 كيلومترًا إلى الجنوب الغربى من تونجا، وعلى عمق 167.4 كيلومتر.

أفاد نظام التحذير من أمواج المد العاتية "تسونامى" فى الولايات المتحدة بعدم وجود خطر من حدوث تسونامى على الساحل الغربى للولايات المتحدة أو كولومبيا البريطانية أو آلاسكا في أعقاب الزلزال.

قال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أيضًا: "إنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي في أستراليا".

ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلزال في بادئ الأمر أن قوة الزلزال الذي وقع قرب المناطق الجنوبية من جزر فيجي بلغت 7 درجات.

زلزال يضرب بنجلاديش:

كما ضرب زلزال دولة ضرب بنجلاديش، اليوم، بلغت شدته 4.8 درجة على مقياس ريختر، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.