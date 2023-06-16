زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب فرنسا دون خسائر

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر ضرب غربي "فرنسا"، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

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وفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، ذكر المركز أنه تم تسجيل الهزة في الساعة 18:38 بالتوقيت المحلي، على بعد 14 كيلومترًا بين مدينة نيور ولاروشيل، وتحديدًا في مدينة سورجير، التي يبلغ عدد سكانها 5.8 ألف نسمة، على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات أو خسائر حتى الآن.

تطوير غواصات مسيرة كبيرة لسلاح البحرية الفرنسية:

من ناحية أخرى، أعلن موقع Naval Group أن فرنسا تعمل على مشروع لتطوير غواصات مسيرة كبيرة لسلاح البحرية في جيشها.

تبعًا لمعلومات الموقع فإن المديرية العامة للتسليح في فرنسا (DGA) وقعت مع شركة Naval Group عقودًا تتعلق بالأبحاث في مجالات تطوير غواصات مسيرة كبيرة من نوع UCUV لصالح الجيش الفرنسي.

تنص بنود العقود التمهيدية الجديدة على أن تعمل Naval Group لمُدة 9 أشهر على دراسة مقترحات لتطوير غواصات قتالية من فئة UCUV لصالح الجيش الفرنسي، وتحديد الآليات المطلوبة لتطوير منظومات تقنية لهذه الغواصات.

أشار ممثلو Naval Group إلى أن الآليات والغواصات المسيرة ينظر إليها باهتمام متزايد على أنها أدوات ذات قيمة استراتيجية مهمة للجيوش في السنوات الأخيرة، ومطلوبة من قبل سلاح البحرية في الكثير من البلدان لاستخدامها في مجالات مختلفة مثل عمليات الاستطلاع ورصد تحركات العدو وعمليات المراقبة ودراسة قاع البحار والمحيطات.

تُجدر الإشارة إلى أن Naval Group تمتلك خبرة لا بأس بها في مجال تطوير الغواصات المسيرة، فمنذ العام 2016 بدأت بتطوير نموذج أولي لغواصة مسيرة من فئة XLUUV.