نجاح جراحة في المخ لجنين في رحم أمه

تمكن فريق طبي في فرنسا، من إجراء جراحة في المخ لجنين في بطن أمه، كان مصابا بتشوهات في الدماغ.

وأعلنت الهيئة الطبية، في بيان لها: أن تشوهاً في وريد غالينوس عُولج بواسطة الانصمام في الرحم، في سبتمبر 2022، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأجرى فريق طبي في مستشفى نيكر الفرنسي، عملية هي الأولى من نوعها، والتي استهدفت بشكل مباشر دماغ الجنين، الذي كان يعاني تشوهاً في وريد غالينوس، وهو وعاء دموي دماغي، وهي مشكلة تؤدي في كثير من الأحيان إلى وفاة الوليد، أو إلى عواقب وخيمة لاحقاً.

وأوضح الفريق الطبي، أن العملية محدودة الأضرار، حيث تم وضع جهاز قسطرة دقيق في وريد غالينوس، من خلال جلد الأم ورحمها، ثم من خلال جمجمة الجنين.

أُنجزت العملية في نصف ساعة، وأصبح الطفل البالغ 8 أشهر في وضع جيد.