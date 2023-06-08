جراحة نادرة لإنقاص وزن سيدة تعاني من انقلاب الأحشاء التام

نجح فريق طبي مصري في إجراء جراحة تحويل مسار نادرة لسيدة تعاني من انقلاب الأحشاء التام، وهي حالة لا تتكرر كثيراً.

وقال الدكتور بهاء شكري، جراح السمنة والمناظير المتقدمة بوزارة الصحة المصرية رئيس الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، إن حالة انقلاب الأحشاء التام هي انعكاس الأحشاء الداخلية داخل الإنسان بحيث تكون عكس الإنسان الطبيعي، حيث يتغير وضع الأعضاء البطنية والأعضاء الصدرية إلى الجهة المعاكسة من الجسم، كما هو الحال على سبيل المثال في وجود الكبد على الجانب الأيسر و المعدة و الطحال في الجانب الأيمن من تجويف البطن والقلب على الجانب الأيمن في الصدر.

وأضاف، أن النسبة بين الأعضاء لا تتغير في حالة الانقلاب التام لهذا لايعاني الشخص من أي أعراض صحية كما في حالة هذه السيدة التي كانت تعاني من السمنة المفرطة بمؤشر كتلة الجسم 47.7 وبوزن 130 كغم و طول 165 سم وتعاني من مرض السكري من النوع الثاني.

وأشار إلى أنه بعد أخذ التاريخ المرضي للحالة تم التخطيط لإجراء عملية تحويل المسار في المستشفى المصري التخصصي والتي استغرقت حوالي ساعتين من التنويم للافاقة ، لافتاً إلى أن الحالة خرجت من المستشفى في اليوم التالي للعملية بحالة جيدة و مرت فترة النقاهة بسلام و تم نزول أكثر من 50% من الوزن الزائد.

وأكد الدكتور بهاء شكري التحدي في التعامل مع هذه الحالة جراحياً، حيث كل شيء معكوس والوضع التشريحي الصعب يتطلب مهارة و تحضيراً كبيراً من جانب الفريق الطبي.