جراحة متقدمة لطفل عمره شهرين لإصلاح فتق بالحجاب الحاجز

قام الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور علي رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر، والمشرف العام على القسم، وبمشاركة الدكتور أحمد مسلم، والدكتور محمد عبدالشافي، بإجراء عملية جراحية متقدمة وذات مهارة خاصة، لطفل يبلغ من العمر شهرين، وعلى جهاز تنفس صناعي بقسم الحضانات بالمستشفى منذ ولادته وحتى أيام قليلة مضت، ويزن ١٨٠٠ جرام، لإصلاح تشوه خلقي بالحجاب الحاجز للطفل.

تحديد التشخيص المرضى وإجراء كافة الفحوصات الطبية

جاء ذلك بعد تحديد التشخيص المرضى وإجراء كافة الفحوصات الطبية والمعملية والأشعات اللازمة، والتي أثبتت وجود تشوه خلقي بالحجاب الحاجز، والطفل الآن حالته مستقرة، ويتلقى الرعاية الطبية بقسم الحضانات بالمستشفى، بعد قيام الأطباء بإجراء العملية الجراحية بنجاح وإصلاح التشوه الخلقي.

قدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمدير عام الطب العلاجي، ومسئول الحضانات وأقسام الأطفال بالمديرية، ومدير مستشفى الزقازيق العام، ورؤساء أقسام القلب والصدر، والحضانات، والأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، وجميع فريق العمل المشارك في هذا العمل، على الجهود المبذولة لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.