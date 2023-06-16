حبس عصابة سرقة السيارات في الإسماعيلية

أمرت نيابة ثانٍ وثالث الإسماعيلية، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بمحافظة الإسماعيلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط أحد الأشخاص وزوجته "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية) لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات، وذلك حال استقلالهما سيارة ملاكى مُبلغ بسرقتها بدائرة القسم وعُثر بحوزتهما على 10 مفاتيح مُصطنعة ماركات وأنواع مختلفة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 9 وقائع سرقة سيارات بدائرة قسمى شرطة ثانٍ وثالث الإسماعيلية، ومن بينهم السيارة المضبوطة حيازتهما وأرشدا عن باقى السيارات المستولى عليها 8 سيارات لدى عميلين لهما "سيئ النية، لأحدهما معلومات جنائية"، تم ضبطهما.

فى سياق آخر، شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة حلوان، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا، جرى نقل المصابين للمستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوي

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوي، ما أدى إلى انقلابها مرات عدة وتحطم جزء كبير منها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ترافقها سيارات الإسعاف، وتم استخراج المصابين بمعرفة رجال الحماية المدنية والإسعاف، وتم نقلهم على الفور إلى أقرب مستشفى، ورفع آثار الحادث من الطريق.

وفي وقت سابق، شهد طريق القاهرة - أسيوط الصحراوى الغربى أمام صوامع طهطا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 13 شخصًا، تم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى بمحافظة بنى سويف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى أمام صوامع طهطا، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص ووجود 13 مصابًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.