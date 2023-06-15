حبس 3 أشخاص سحلوا مواطنًا بالجيزة

أمرت جهات التحقيق، بحبس 3 أشخاص، مقيمين في محافظة الجيزة متهمين بالإعتداء على على أحد الأشخاص مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

ترجع أحداث الواقعة، إلى ورود بلاغًا للأجهزة الأمنية بتعرض مواطن للإعتداء على يد 4 أشخاص، وإصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، جرى نقله للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين استولوا من المجني عليه على سيارة ملاكي، اشتراها من المتهم الهارب لوجود خلافات مالية بينهما حول سداد قيمة السيارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 متهمين حال استقلالهم السيارة المشار إليها.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بتحريض من المتهم الهارب مقابل تحصلهم على مبلغ مالي، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل نشبت مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية، بسبب خصومة ثأرية، بمركز أبوتيج فى أسيوط، مما أسفر عنه مصرع وإصابة 3 أشخاص، جرى نقل المتوفي والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



البداية كانت بتلقي مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالى بمركز أبوتيج بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ووجود حالة وفاة ومصابين.

وفور البلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبرفقتهم سيارات الإسعاف.

وتبين من المعاينة الأولية مقتل " حسن. ص. ع" 39 عامًا، وإصابة كل من "عزت. ص.م" 30 عامًا، و"ج.ع. ع" 9 أعوام، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة.

وكشفت التحريات الأولية وجود خصومة ثأرية قديمة بين طرفى المشاجرة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوتيج المركزى وأسيوط الجامعى، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، المتهمين "م.ح"20 سنة و"ا.ع.ا" و"ا.ا"و"ح.م" بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل المجنى عليه "ح.ا"كما شرعوا فى التخلص من الطفل "م.ا" بأن بعدما أطلقا عليهما النار من أسلحة آلية .

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.