الجيش الأردني يُعلن إسقاط درون محملة بأسلحة قادمة من سوريا

أعلن الجيش الأردني، اليوم الجمعة، أنه أسقط على إحدى واجهاته ضمن المنطقة العسكرية الشرقية، طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية، مؤكدًا أنه بعد إسقاط الطائرة المسيرة تبين أنها تحمل قطع أسلحة متعددة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأضاف قائلا "تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأوضح المصدر أنه بعد إسقاط الطائرة المسيرة تبين أنها تحمل قطع أسلحة متعددة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

إسقاط مسيرة محملة بالمخدرات

وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيه طائرة مسيرة، حيث كان قد أسقط قبل 3 أيام طائرة مسيرة قادمة من سوريا وكانت محملة بالمخدرات.

وجاء في بيان عسكري أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف أن "بعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل 500 غرام من مادة الكرستال (المخدرة)"، مشيرا إلى "تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وينشط الجيش الأردني منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من الأراضي السورية، لا سيما بعد أن تحوّلت إلى منصة لتهريب المخدرات خصوصاً الكبتاغون من قبل الميليشيات المسلحة في سوريا.

وتعتبر عمان أن تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية السورية الممتدة على مسافة حوالي 375 كلم، بات بمثابة "عملية منظمة" تستعين بطائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

وكشفت مصادر استخباراتية محلية ودبلوماسية غربية، أن الأردن نفذ غارتين على موقعين للمخدرات جنوب سوريا، وقتل إمبراطور الكبتاغون مرعي الرمثان، الشهر الماضي.

وتُعد سوريا مصدرا بارزا للكبتاغون، وهو أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة، التي تمزج عادة من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى، منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، بحسب فرانس برس.

إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً، لاسيما من قبل الميليشيات.

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