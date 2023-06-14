الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

عاهل الأردن وملك بلجيكا يشهدان تمرينا عسكريا مشتركا لتدريب العمليات الخاصة

الأردني الملك عبدالله
الأردني الملك عبدالله الثاني

تابع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، اليوم الأربعاء، تمرينا عسكريا مشتركا في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة "KASOTC".

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عاهل الأردن وملك بلجيكا

ونفذت التمرين العسكري المشترك "AGILE APEX 23" مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية (الوحدة الخاصة 101) والقوات الخاصة البلجيكية، والذي تم تطبيقه ليحاكي عمليات القتال في المناطق المبنية لمكافحة الإرهاب والاشتباك القريب.

واستمع عاهل الأردن وملك بلجيكا، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز حول التمرين، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين وتعزيز المواءمة بين القوات المشاركة من خلال التدريب على تنسيق النيران الأرضية والجوية في حالات الاشتباك القريب وإجراءات التخطيط وصنع القرار.

كما اطلعا على معرض للأسلحة البلجيكية ضم أجهزة ومعدات وذخيرة حديثة، استخدمت في التمرين.

وأشاد الملك عبدالله الثاني والملك فيليب بالمستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية، التي أظهرها المشاركون في تنفيذ التمرين والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.

وحضر التمرين وزيرة الدفاع البلجيكية والسفير البلجيكي في عمان وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة في البلدين.

 

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