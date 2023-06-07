إنتشال جثة طفل غرق في ترعة الفؤادية بالمنشاه

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من إنتشال جثة طفل في الثانية عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، لقي مصرعه غرقا أثناء قيامه بالإستحمام في ترعة الفؤادية لعدم إجادته السباحة وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا بغرق شخص بترعة الفؤادية دائرة المركز .

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمحل الواقعة وبالفحص تبين غرق "سلام . ا . م . س" 12 سنة طالب ويقيم بذات الناحية وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري .

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وبسؤال والده "أحمد . م . س . ا" 63 سنة عامل زراعي ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفي الشبهه الجنائية .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .