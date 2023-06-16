عاجل
إينتراخت فرانكفورت يعلن تفاصيل إصابة مرموش مع منتخب مصر
الجمعة 16 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

حقيقة وقف خدمة المحافظ الإلكترونية في شركات الاتصالات

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه لا صحة لوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى، وأن الرسائل الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة، مُشدداً على أن خدمة المحافظ الإلكترونية تعمل بشكل طبيعي ومنتظم دون أي عوائق لجميع شركات الاتصالات، ولم تصدر أية تعليمات أو قرارات من أي جهة رسمية بإيقاف التعامل عليها.

txt

الحوار الوطني.. محمود فوزي يؤكد وجود لجنة بمجلس الوزراء لوضع قانون يتضمن آليات التصوير

txt

رئيس الوزراء: استثمارات تجاوزت 812 مليار جنيه من منتصف 2014 بالإسكندرية والبحيرة

txt

إيمان كريم تشارك في اجتماع الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر 16 COSP

أهمية المحافظ الإلكترونية

وأشار إلى أهمية المحافظ الإلكترونية في دعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات والحسابات، مُشيراً إلى أنه رغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة عدة مرات إلا أنه قد لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى، مُهيباً بالمواطنين الاتصال على الخط الساخن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "155" في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بهذا الخصوص.

شائعة 

وسائل الإعلام المختلفة

وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

مواد متعلقة

الحوار الوطني.. محمود فوزي يؤكد وجود لجنة بمجلس الوزراء لوضع قانون يتضمن آليات التصوير

رئيس الوزراء: استثمارات تجاوزت 812 مليار جنيه من منتصف 2014 بالإسكندرية والبحيرة

إيمان كريم تشارك في اجتماع الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر 16 COSP

رئيس الوزراء: الإسكندرية طول عمرها مخنوقة (شاهد)

الوزراء السعودي يتطلع إلى نجاح مؤتمر دعم السودان في التخفيف من آثار الحرب

اليوم ..أبو الغيط يلتقي رئيس الوزراء العراقي شياع السوداني بمقر الأمانة العامة
الجريدة الورقية