الحوار الوطني.. محمود فوزي يؤكد وجود لجنة بمجلس الوزراء لوضع قانون يتضمن آليات التصوير

عقب المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني باعتبار الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، على طلب عالية علي رئيس شركة للترويج سياحة السينما بتسهيل اجراءات التصوير فى مصر وتعديل قوانين التصوير بما يسهم في استغلال موقع مصر وما يوجد بها من أماكن شهيرة وعالمية، والتي لفتت إلى كلمة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة "عش دبابير ناس مصلحتها تاخد فلوسها فى البلد.

وأكد "فوزي" على وجود لجنة داخل مجلس الوزراء لوضع قانون يتضمن آليات التصوير سواء الشخصي كالانفلونسر أو الإنتاج التجاري، موضحا أن اللجنة قطعت أشواطا كبيرة فى مجلس الوزراء بما يسهل عمل التصوير .

وأشار إلى أن آخر مرة تم التعرض للديجتال ميديا كونتنت كانت فى٢٠١٨ من خلال القانون المنظم للصحافة والإعلام، والذي نظم لأول مرة الاعلام الالكتروني والديجتال، مشددا على أهمية مراجعة الدورية لمثل هذه القوانين.