آل باتشينو 83 عامًا يرزق بطفل رابع من كويتية

استقبل الفنان الأميركي الشهير آل باتشينو 83 عامًا وصديقته عارضة الأزياء ذات الأصول العربية، نور الفلاح، 29 عامًا طفلهما الأول خلال الأيام الماضية، بعد شهر واحد فقط من إعلان حملها.

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آل باتشينو 83 عامًا وصديقته نور الفلاح

أعلن متحدث باسم الممثل الأمريكي الشهير آل باتشينو، وصديقته الكويتية نور الفلاح، سعيدان ومتحمسان للتجربة الجديدة.

وقال المتحدث باسم الفنان الشهير آل باتشينو، قائلًا: أؤكد أن آل باتشينو ونور الفلاح رحبا بابن اسمه رومان باتشينو.

آل باتشينو و نور الفلاح

وظهر آل باتشينو، مع صديقته نور الفلاح، وهما يتناولان عشاء في مطعم بلوس أنجلوس، يوم الخميس، في أول ظهور لهما معا بعد ولادة الطفل

عدد أبناء آل باتشينو قبل رومان

وكان الفنان الشهير آل باتشينو، البالغ من العمر 83 عامًا قد رزق بثلاثة أطفال قبل رومان ، أنجب ابنته الكبرى جولي ماري، من مدربة التمثيل الأميركية جان تارانت عام 1988، فيما توأمه أنطون وأوليفيا، اللذان ولدا في عام 1997 فكانا من حبيبته النجمة الأميركية بيفرلي جانجيلو، التي انفصل عنها رسميًا عام 2003.

نور الفلاح

كيف تعرفت نور الفلاح على آل باتشينو

وفي عام 2020 تعرفت نور الفلاح، على آل باتشينو، بعد انفصاله عن حبيبته ميتال، وهي الآن حامل منه في الشهر الثامن، كما أعلنت تقارير إعلامية من قبل

من هي نور الفلاح صديقة آل باتشينو

نور الفلاح، صديقة آل باتشينو، فهي منتجة أمريكية، تبلغ من العمر 29 عامًا، ولدت بالكويت، والدها هو كويتي يمتلك إحدي الشركات العقارية، ووالدتها أميركية، عاشت أغلب فترات حياتها بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي الأخت الكبرى لـ 3 أشقاء هم صوفيا وريمي وناصر، حاصلة على شهادة بكالوريوس في الفنون السينمائية من جامعة جنوب كاليفورنيا، وبعدها حصلت على درجة الماجستير في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني من جامعة كاليفورنيا، عملت كمنتجة في شركة سوني، ونائبة لرئيس شركة ليندا أوبست، امتلك صداقات عديدة بالوسط الفني بهوليوود، واعدت الملياردير نيكولاس بيرجروين صاحب الـ 50 عامًا بالزواج، بينما كانت في سن الـ25 عامًا، وكانت تجمعها قصة حب مع المغني البريطاني ميك جاجر عضو فريق رولنج ستونز.

نور الفلاح

نور الفلاح.. أول أعمالها الفنية في السينما

وأصدرت نور الفلاح، صديقة آل باتشينو، أول فيلم وثائقي لها باسم المشردين عام 2014، ويتناول الفيلم حياة المشردين في الشوارع، كما أنتجت فيلمًا قصيرًا باسم بروسا نوسترا عام 2016، ويحكي عن رجل يحلم بعودة إخوته إلى الكلية في كاليفورنيا.

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