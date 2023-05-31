آل باتشينو فى الـ83 من عمره ينتظر ولادة طفله من عشرينية كويتية

آل باتشينو تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول، وذلك بعد خبر انتظار مولود جديد في عمر ال83 عاما.

وأكد النجم العالمي آل باتشينو 83 عاما لموقع TMZ الأمريكي، أنه ينتظر طفلا من حبيبته المنتجة الكويتية الأمريكية "نور الفلاح"، التي تبلغ من العمر 29 عاما.

وابتدى الحب بين آل باتشينو ونور الفلاح التي تصغره بـ53 عاما مع بداية انتشار وباء "كورونا" عام 2020، إلا أنهما شوهدا للمرة الأولى في عشاء رومانسي بأحد المطاعم عام 2022.

آل باتشينو

لم يدخل القفص الذهبي إطلاقا

ومن المعروف عن آل باتشينو أنه عازف عن الزواج، إذ لم يدخل القفص الذهبي إطلاقا، إلا أنه رزق بـ3 أطفال من علاقات سابقة.

ورزق الفنان الشهير بثلاثة أطفال من علاقات سابقة، فقد سبق أن أنجب ابنته الكبرى جولي ماري، التي تبلغ من العمر 33 عاماً، من مدربة التمثيل الأميركية جان تارانت عام 1988.

فيما توأمه أنطون وأوليفيا، اللذان ولدا في عام 1997 فكانا من حبيبته النجمة الأميركية، بيفرلي جانجيلو، الذي انفصل عنها رسمياً عام 2003، وتوأمه الآن يبلغ من العمر 22 عاماً.

تاريخ نور الفلاح مع كبار السن

آل باتشينو

ونور الفلاح هي منتجة أفلام أمريكية من أصل كويتي، تبلغ من العمر 29 عاما، حصلت على شهادة بكالوريوس بالفنون السينمائية وماجستير في الإنتاج السينمائي والتلفزيون من جامعة جنوب كاليفورنيا.

وتقول صحف أمريكية، انها واعدت عام 2017 عضو فرقة رولينج ستون ميك جاجر 79عاما، ولاحقا واعدت الملياردير والمستثمر الأمريكي نيكولاس بيرجورين 62 عاما.

ونور من عائلة غنية، وتم تسجيلها كمنتجة للمرة الأولى بعد إصدار فيلمها القصير La petite Mort عام 2019.

آل باتشينو: منحت هاريسون فورد مهنة

مازح الممثل العالمى آل باتشينو متابعيه فى آخر لقاءاته بعدما سئل عن رفضه المشاركة في سلسلة Star Wars، ورد قائلا، "لقد منحت هاريسون فورد مهنة".

وفى حديثه مؤخرًا إلى Variety، قال الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، إنه عرض عليه "الكثير من المال" للعب دور المهرب الشهير، لكنه فوت الفرصة بعد فشله فى فهم السيناريو.