هاري كين يقود تشكيل إنجلترا المتوقع أمام مالطة بتصفيات يورو 2024

أستقرجاريث ساوثجيت المدير الفنى لمنتخب إنجلتر الأول لكرة القدم على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام منتخب مالطة والمقرر لها مساء اليوم الجمعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2024.

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ويخوض منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم مواجهة سلهلة أمام منتخب مالطة مساء اليوم الجمعة على الملعب الوطني وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة يورو 2024.

تشكيل إنجلترا المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ جاريث ساوثجيت المباراة بتشكيل مكون من :

في مركز حراسة المرمى : بيكفورد.

في خط الدفاع : لوك شو، ووكر، ستونز، ماجواير.

في خط الوسط : فيليبس، رايس، جميس ماديسون.

في خط الهجوم : ساكا، جريليش ، هاري كين.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء أحداث مباراة إنجلترا ومالطة في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الحادية عشر الإ ربع بتوقيت أبو ظبي

وتنقل قناة "beIN Sports 3 HD Premium " أحداث مباراة إنجلترا ومالطة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات يورو 2024 .

ويعلق على أحداث مباراة إنجلترا ومالطة بتصفيات يورو 2024 المعلق الرياضي المصري على محمد على عبر قناة بي أن سبورت الناقل الحصري لمباريات البطولة.

ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم أوروبا

إنجلترا : 6 نقاط .

إيطاليا : 3 نقاط .

مقدونيا الشمالية : 3 نقاط.

أوكرانيا : بدون رصيد من النقاط.

مالطة : بدون رصيد من النقاط.

في سياق متصل حسم المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين موقفه من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني والرحيل عن فريقه الحالي توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وتحدث الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين صحفي شبكة "ذا اثليتك" الأمريكية عن وجهة هاري كين المقبلة خاصة مع رغبة المهاجم الإنجليزي في خوض تجربة جديدة.

وقال ديفيد أورنستين صحفي شبكة "ذا اثليتك" الأمريكية في بودكاست "فايف إنسايد" : هاري كين لا يمانع اللعب خارج الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "هاري كين منفتح على كل الفرص والعروض ومن بينها ريال مدريد".