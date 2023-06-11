أسطورة ليفربول: هاري كين ومحمد صلاح متاحان هذا الصيف

شدد روبي فاولر، أسطورة ليفربول الإنجليزي، أن الثنائي محمد صلاح وهاري كين، سيكونان متاحان للأنية التي ترغب في التعاقد مع مهاجمين عملاقين خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح فاولر في مقال له عبر صحيفة "ميرور" البريطانية أن جميع الأندية تبحث خلال الوقت الحالي عن مهاجم قوي، والصراع سيكون على الثنائي محمد صلاح وهاري كين بين الأندية الأوروبية خلال الميركاتو.

وأشار فاولر في مقاله إلى أن هالاند ومبابي يعدان شباب ويرغب أي نادي في التعاقد مع احدهم لكن الخبرات تكمن في صلاح وكين.

تصريحات فاولر عن رحيل صلاح وهاري كين

روبي فاولر

تحدث أسطورة ليفربول في مقال له بصحيفة "ميرور"، حيث قال: "عندما ننظر حولنا، لما يحدث في كرة القدم، أظن أن الوقت الحالي مناسب لتكون مهاجمًا رائعًا".

وأضاف أسطورة ليفربول: "ترغب الأندية في ضم مهاجم قوي قادر على قيادة فرقهم بالشكل الأفضل، فلذلك هاري كين ليس المهاجم المطلوب فقط، ولكن من المحتمل أن نسمع عن الاهتمام بمحمد صلاح، بالرغم من أنني لا أرغب في رحيله عن ليفربول".

وتابع فاولر تصريحاته: "عند التحدث عن مهاجمي العالم خلال هذه الفترة، الجميع سيقول كيليان مبابي وإيرلينج هالاند، والثنائي من الشباب".

وأضاف: "لكن إذا رغبت في أسماء أكثر ستجد نفسك تتحدث عن الأسماء التي لطالما تتردد عبر وسائل الإعلام وتمتلك خبرات طويلة مثل ميسي، ليفاندوفسكي، بنزيما، هاري كين، محمد صلاح ثم يأتي نيمار وكريستيانو رونالدو".

وواصل أسطورة الريدز تصريحاته: "اثنان منهم قد رحلا عن كرة القدم الأوروبية تمامًا وهما ميسي وبنزيما، مع رغبة باريس سان جيرمان في التخلي عن نيمار من أجل الأموال، مع نية ريال مدريد ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في ضم مهاجم".

وأردف: "من المتوقع أن ينهى ليفاندوفسكي مسيرته في البارسا، كما أن مبابي وهالاند لن يكونوا متوفرين في الميركاتو الحالي بسبب ارتباطهم مع أنديتهم".

وأكمل فاولر: "لكننا خلال الميركاتو الصيفي سنجد محمد صلاح وهاري كين الأقرب للرحيل، وذلك بسبب أن نيمار لن يجد نادي يضمن له النجاح بعد مستواه السيء خلال السنوات الماضية مع باريس سان جيرمان".