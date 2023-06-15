الجمعة 16 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

النائب علاء عابد يشارك في أعمال المؤتمر اللبناني الدولي في المغرب

المؤتمر البرلماني
المؤتمر البرلماني الدولي في المغرب

 شارك النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، في أعمال المؤتمر البرلماني الدولي حول حوار الأديان الذي عقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.

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 ويناقش المؤتمر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام، سبل تعزيز التعاون بين البرلمانيين والقادة الدينيين من أجل تعزيز الحوار بين الأديان، ومحاربة خطاب التعصب والتمييز والكراهية.

 وجاءت مشاركة البرلمان العربي في أعمال هذا المؤتمر، انطلاقًا من الأهمية الكبيرة التي يوليها لقضية تعزيز الحوار بين الأديان باعتبارها السبيل الرئيسي لتحقيق التقارب والتفاهم بين الشعوب المختلفة.

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