البرلمان العربي يدين عزم الاحتلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة

أدان البرلمان العربي عزم حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أن هذه الممارسات غير القانونية تمثل تحديًا سافرًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تنفيذ هذه المخططات التي تسعى إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه هذه القرارات غير القانونية أحادية الجانب والتي تقوض حل الدولتين.

احترام قرارات الأمم المتحدة بشأن الاستيطان

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى التخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم، وإجبار سلطة الاحتلال على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي واحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن الاستيطان وعدم قانونية بناء المستوطنات، والانخراط الجدي في عملية سلام، ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء هذا الاحتلال، وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، وقرارات الأمم المتحدة.



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