المدرعات الفرنسية تثبت فشلها في الحرب الروسية الأوكرانية

لم تصمد العربات المدرعة الفرنسية “أمكس-10” التي تم تسليمها إلى كييف في الهجوم الأوكراني المضاد على المواقع الروسية.

وقالت مجلة "فوربس" الأمريكية، إن تلك المركبات الاستطلاعية أمكس-10 آر سي التي سلمتها فرنسا لمشاة البحرية الأوكرانية ليست دبابات، كما لو أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تكن تعرف ذلك بعد، ذكرتهم المدفعية الروسية بوحشية في 5 يونيو، عندما هاجم اللواء 37 من مشاة البحرية الأوكرانية المواقع الروسية في فيليكايا نوفوسيلكا في دونيتسك”.

وأضافت المجلة، أنه تم اختراق شظايا القذائف الروسية الدروع الرقيقة للدبابات الفرنسية ذات العجلات”.

المركبات الاستطلاعية أمكس-10

وأشارت إلي أن “مقاتلي الجيش الأوكراني اضطروا إلى التخلي عن عدة مركبات في ساحة المعركة”.

جدير بالذكرأن صحيفة واشنطن بوست، قد ذكرت أن الدروع المتواجدة على المدرعة الفرنسية “أمكس-10” ليست مافية لحماية الجيش الأوكراني، ولهذا السبب كان لا بد من وضع المركبات خلف مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية.