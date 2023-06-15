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الخميس 15 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

المدرعات الفرنسية تثبت فشلها في الحرب الروسية الأوكرانية

أمكس-10
أمكس-10

لم تصمد العربات المدرعة الفرنسية “أمكس-10” التي تم تسليمها إلى كييف في الهجوم الأوكراني المضاد على المواقع الروسية.

وقالت مجلة "فوربس" الأمريكية، إن تلك المركبات الاستطلاعية أمكس-10 آر سي التي سلمتها فرنسا لمشاة البحرية الأوكرانية ليست دبابات،  كما لو أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تكن تعرف ذلك بعد، ذكرتهم المدفعية الروسية بوحشية في 5 يونيو، عندما هاجم اللواء 37 من مشاة البحرية الأوكرانية المواقع الروسية في فيليكايا نوفوسيلكا في دونيتسك”.

وأضافت المجلة، أنه تم اختراق  شظايا القذائف الروسية الدروع الرقيقة للدبابات الفرنسية ذات العجلات”.

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 المركبات الاستطلاعية أمكس-10 

وأشارت إلي أن “مقاتلي الجيش الأوكراني اضطروا إلى التخلي عن عدة مركبات في ساحة المعركة”.

جدير بالذكرأن صحيفة واشنطن بوست، قد ذكرت أن الدروع المتواجدة على المدرعة الفرنسية “أمكس-10” ليست مافية لحماية الجيش الأوكراني، ولهذا السبب كان لا بد من وضع المركبات خلف مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية.

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