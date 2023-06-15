أمريكا ترفض تحديد موعد لإرسال "إف-16" إلى أوكرانيا

أكدت “الولايات المتحدة” أنه من المُبكر تحديد موعد إشراك مُقاتلات "إف-16" أو غيرها من الطائرات الحديثة في المعارك الدائرة في أوكرانيا، حسبما أفاد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، “مارك ميلي”.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس، قال ميلي في مؤتمر صحفي: "من السابق لأوانه إعطاء تاريخ مُحدّد لمشاركة "إف –16" أو أي نوع آخر من الطائرات الحديثة في المعارك في أوكرانيا".

وقبل يومين، ذكر الخبير البولندي القائد السابق للقوات البرية البولندية، الجنرال فالديمار سكشيبتشاك، إن أوكرانيا ستستلم مُقاتلات "F-16" في غضون 2-3 أشهر.

وأضاف سكشيبتشاك في تصريحات لإحدى وسائل الإعلام: "استمر تدريب الطيارين الأوكرانيين على إف 16 لفترة طويلة.. في رأيي في غضون 2 أو 3 أشهر ستمتلك أوكرانيا مُقاتلات إف -16 لأن الطيارين الأوكرانيين بلا شك جاهزون بالفعل لها".

يُشار إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، ذكر في وقت سابق لوكالة "نوفوستي"، أن الغرب يعمل على توسيع الكمية والمدى للأسلحة الهجومية الهجومية المُقدّمة لنظام كييف، مُشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى تصميم واشنطن وحُلفاؤها على مُحاربة روسيا حتى آخر أوكراني.

الشعب الأوكراني مُجبر على القتال:

بدوره، أشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في وقت سابق خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إلى أن "الشعب الأوكراني مُجبر على القتال من أجل تلبية مهام الآخرين، وأوكرانيا بذاتها أضحت شركة عسكرية تابعة ناتوية".

أما الكرملين، فقد ذكر أيضًا على لسان متحدثه الرسمي دميتري بيسكوف أن الولايات المتحدة تُواصل سياسة الأمر الواقع والقتال غير المباشر مع روسيا حتى آخر مواطن أوكراني.

من ناحية أخرى، علقت وزارة الدفاع الهولندية على قضية إمداد أوكرانيا بطائرات "إف-16" المُقاتلة بأنها لا زالت "غير مطروحة على جدول الأعمال".

جاء ذلك وفق ما صرحت به وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين يوم الخميس، حيث قالت الوزيرة، ردًا على سؤال عما إذا كانت هولندا ستُزود أوكرانيا بالطائرات المُقاتلة، بأنه إذا كان "إرسال طائرات (إف-16) إلى أوكرانيا هو بالفعل الخطوة التالية، فإن ذلك يتطلب قرارًا جديدًا، بما في ذلك من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه القضية ليست على جدول الأعمال".