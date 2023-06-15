ﺧﺼﻢ %١٠ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻣﺞ ﻓﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة

»الخﺸﺖ« و»اﻟﺒﻠﺸL« ﻳﻨﺎﻗﺸﺎن ﺗﻘﺪيم ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تقديره للصحفيين ودورهم فى المجتمع، مشيرًا إلى استعداد الجامعة الدائم للتعاون وتقديم أوجه الدعم الممكن لأعضاء نقابة الصحفيين باعتبارها أهم قلاع الرأى فى مصر والوطن العربي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة القاهرة، للكاتب الصحفى خالد البلشى نقيب الصحفيين والكاتب الصحفى محمد الجارحى عضو مجلس النقابة، والكاتب الصحفى محمد كامل، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأضاف «الخشت» أن الفترة القادمة ستشهد توقيع بعض البروتوكولات بعد العرض على مجلس الجامعة والانتهاء من الإجراءات القانونية، حيث وجه نقيب الصحفيين الدعوة لرئيس جامعة القاهرة لزيارة نقابة الصحفيين لعقد ندوة ثقافية عن إسهاماته وكتاباته، خاصة فى فلسفة الأديان ورؤيته حول تجديد الخطاب الديني، ووثيقة التنوير، وكتابه «نحو تأسيس عصر دينى جديد»، مؤكدًا على أن الدكتور «الخشت» واحداً من أبرز المفكرين فى تجديد الخطاب الديني.

واتفق الجانبان على تقديم خصم لأبناء الصحفيين بالبرامج الخاصة والتعليم المدمج ومركز اللغات والترجمة بنسبة 10% لجميع البرامج.

وناقش الجانبان توقيع بروتوكول تعاون مشترك فى عدة مجالات حيث سيتم التجهيز لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين نقابة الصحفيين ومستشفيات جامعة القاهرة والجهات التابعة لها لتقديم الخدمات الصحية للصحفيين وأسرهم بأجر اقتصادي، بالإضافة إلى توقيع برتوكول تعاون آخر حول التعاون المشترك فى مجال التدريب والتأهيل وأبرزها تدريب طلاب كلية الإعلام فى مركز تدريب نقابة الصحفيين.

وأهدى الدكتور محمد الخشت آخر مؤلفاته لنقيب الصحفيين، فيما قدم «البلشى» و«الجارحى» درع النقابة لرئيس الجامعة تقديرًا له.