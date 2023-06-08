وصول أولى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا

فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية وفقاً لأحدث المعايير العالمية فى المجالات الطبية والعلاجية، وتنفيذًا للاتفاقية التي وقعها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مع شركة جريفولز الإسبانية في نوفمبر 2020.

الألبومين البشرى

وصلت الشحنة الأولى من دواء "الألبومين البشرى" الذى تم تصنيعه من البلازما المصرية بمصنع شركة جريفولز بأسبانيا ، والتى تم جمعها بمراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة جريفولز إيجيبت بما يساهم في توفير أحد أهم الأدوية الحيوية والرئيسية التي تستخدم في الطوارئ والرعاية المركزة والحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى.

البلازما

ومن المنتظر أن تستقبل مصر دفعات متزايدة من تلك الأدوية إرتباطاً بمعدلات التبر ع بالبلازما وإرسالها إلى أسبانيا للتصنيع وإعادتها لمصر مرة أخرى كأدوية حيوية مشتقة من البلازما.