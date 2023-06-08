الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وصول أولى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا

القوات المسلحة
القوات المسلحة

فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية وفقاً لأحدث المعايير العالمية فى المجالات الطبية والعلاجية، وتنفيذًا للاتفاقية التي وقعها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مع شركة جريفولز الإسبانية في نوفمبر 2020.

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السيسي يصافح أبناء شهداء القوات المسلحة| فيديو

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القوات المسلحة تنظم مهرجانًا رياضيًا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم

الألبومين البشرى

وصلت الشحنة الأولى من دواء "الألبومين البشرى" الذى تم تصنيعه من البلازما المصرية بمصنع شركة جريفولز بأسبانيا ، والتى تم جمعها بمراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة جريفولز إيجيبت بما يساهم في توفير أحد أهم الأدوية الحيوية والرئيسية التي تستخدم في الطوارئ والرعاية المركزة والحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى.

 البلازما

ومن المنتظر أن تستقبل مصر دفعات متزايدة من تلك الأدوية إرتباطاً بمعدلات التبر ع بالبلازما وإرسالها إلى أسبانيا للتصنيع وإعادتها لمصر مرة أخرى كأدوية حيوية مشتقة من البلازما.

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