عاجل
تثبيت سعر الدولار ضربة قاضية لتجار العملة.. فيديو أسباب نقص بعض الأدوية في الصيدليات.. فيديو جو موسى في مرمى نيران الذكاء الأصطناعي وفتاة ترسم خطة التشهير ثعبان في الحمام.. زاحف يهاجم رجل في بيت الراحة (شاهد)
الخميس 15 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

الجيش الأوكراني ينتصر على روسيا في الهجوم المضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

نفذت القواتين الروسية والاوكرانية العديد من العمليات العسكرية منذ بدأ الحرب بينهما، وسيطر الجانب الروسي على العديد من المناطق شرق أوكرانيا.

واستعادت أوكرانيا العديد من الاراضي التي سيطرة عليها القوات الروسية.

وقال قائد عسكري أوكراني كبير، اليوم الخميس، إن أوكرانيا استعادت السيطرة على أكثر من 100 كيلومتر مربع، من الأراضي في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.

txt

روسيا تُعلن استهداف مواقع إنتاج مسيرات أوكرانية

مواصلة القتال لتحرير الأراضي

وقال الجنرال أوليكسي جروموف: نحن مستعدون لمواصلة القتال لتحرير أراضينا حتى بأيدينا العارية.

وأكد جروموف، أنه في المراحل الأولى من الهجوم، تم تحرير سبع مستوطنات في المنطقة الشرقية من دونيتسك وفي منطقة زابوريجيا الجنوبية”.

وأشار مسؤولون عسكريون إلي أن الجيش تقدم بما يصل إلى ثلاثة كيلومترات بالقرب من قرية مالا توكماتشكا في قطاع زابوريجيا وعلى مسافة تصل إلى سبعة كيلومترات بالقرب من قرية جنوب فيليكا نوفوسيلكا في قطاع دونيتسك.

txt

روسيا تختار اللغة العربية في ختام منتدى كازان

مواد متعلقة

بوتين: روسيا تدرس الانسحاب من اتفاقية مبادرة حبوب البحر الأسود

سد كاخوفكا .. حرب روسيا وأوكرانيا توقظ الجنود الألمان من مقابرهم (فيديو)

عاجل| روسيا تُسقط صاروخًا أوكرانيًا قرب بيرديانسك

روسيا تُعلن القضاء على 300 جندي أوكراني وتدمير 4 دبابات ليوبارد

إيران.. حكاية مصنع مسيرات يهدد بحسم الحرب لصالح روسيا

الجريدة الورقية