الجيش الأوكراني ينتصر على روسيا في الهجوم المضاد

نفذت القواتين الروسية والاوكرانية العديد من العمليات العسكرية منذ بدأ الحرب بينهما، وسيطر الجانب الروسي على العديد من المناطق شرق أوكرانيا.

واستعادت أوكرانيا العديد من الاراضي التي سيطرة عليها القوات الروسية.

وقال قائد عسكري أوكراني كبير، اليوم الخميس، إن أوكرانيا استعادت السيطرة على أكثر من 100 كيلومتر مربع، من الأراضي في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.

مواصلة القتال لتحرير الأراضي

وقال الجنرال أوليكسي جروموف: نحن مستعدون لمواصلة القتال لتحرير أراضينا حتى بأيدينا العارية.

وأكد جروموف، أنه في المراحل الأولى من الهجوم، تم تحرير سبع مستوطنات في المنطقة الشرقية من دونيتسك وفي منطقة زابوريجيا الجنوبية”.

وأشار مسؤولون عسكريون إلي أن الجيش تقدم بما يصل إلى ثلاثة كيلومترات بالقرب من قرية مالا توكماتشكا في قطاع زابوريجيا وعلى مسافة تصل إلى سبعة كيلومترات بالقرب من قرية جنوب فيليكا نوفوسيلكا في قطاع دونيتسك.