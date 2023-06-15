بكري يحذر من الأصوات النشاز.. السيسي قائد وطني استثنائي

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بالافتتاحات التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، والتي تشمل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.



وقال خلال برنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد، إن محطة تحيا مصر من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل وتنقسم إلى 3 محطات تداول، وتعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع، مضيفا أن ما يحدث الآن يستهدف إعادة بناء الدولة المصرية، التي أهملت بنيتها التحتية على مدى عقود من الزمن.



ونوه الإعلامي مصطفى بكري إلى أن الرئيس السيسي يدرك صعوبة الأوضاع، منوهًا إلى أن الطبقة الوسطي تآكلت، وتحدث أمس عن تحرير سعر الصرف وعن وصول سعر كيلو اللحم لـ 300 جنيه، مؤكدًا أن كلام الرئيس يحمل دلالة تتعلق بتفاقم الأزمة الاقتصادية.

أصوات نشاز

وأشار إلى أن المشروعات التي نفذت في مصر بمثابة نقلة نوعية، ومن بينها الكباري التي أسفرت عن سيولة مرورية، مواصلًا: “كنا نتحدث دائما عن القرية المصرية المهدر حقها فجاء مشروع حياة كريمة لإنفاق ما يقارب من 350 مليار جنيه، إضافة إلى مشكلة الكهرباء التي كنا نعاني منها، وفي ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية طالبوا المواطنين بارتداء ملابس قطنية وعدم تشغيل التكييفات، لكن هذه الأزمة حلت بإنشاء كبرى المحطات في مصر”.

ولفت إلى أن كل ما يريده ألا يستمع الشعب المصري إلى الأصوات النشاز التي لا تريد للوطن أن يقف على قدمه، لا يريديون الرئيس السيسي يظل على رأس البلد، ولا يريدون للبلد أن تظل قوية مؤثرة في المنطقة العربية، فيصنعوا لها مشكلة في ليبيا، ومشكلة في السودان، ويشنعوا بملف حقوق الإنسان، ويتناسوا أي تطور في البلد.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري : “نحن أمام قائد وطني ورجل يعمل ليل نهار، فيروس كورونا تسبب في تراجع معدل النمو، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في تضاعف الأسعار”.