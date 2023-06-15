وزير النقل: نعمل على تنفيذ توجيهات السيسي بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن وزارة النقل قامت بدورها في تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مصر مركزًا التجارة العالمية واللوجيستيات من خلال مجموعة من الاهداف الاستراتيجية في عدة محاور.

وقال وزيرالنقل، أن المحور الأول منها خلق ممرات لوجيستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج (الصناعي/ الزراعي/ التعديني/ الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية ومن أهم هذه الممرات ممر السخنة/الإسكندرية اللوجيستى والذى يبدأ من ميناء السخنة على البحر الأحمر إلى ميناء الإسكندرية الكبير على البحر المتوسط يربطهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع مروراً بالميناء الجاف فى العاشر من رمضان والذى يربطه بهذا المحور خط سكك حديد القاهرة / السويس فى منطقة الروبيكى وصولاً إلى منطقة بلبيس.



ميناء السخنة



وأوضح انه فيما يخص ميناء السخنة فأنه جاري إنشاء أرصفة بطول 18كم حتي تصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18م ، وإنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2 حتي تصبح اجمالي الساحات 10.6 كم2 و إنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم حتي يصبح اجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم، كما يتم إنشاء طرق بطول 17 كم وزيادة المساحة ب 4 كم2 حتي تصبح المساحة الكلية 25 كم 2 وبعمق 18 كم، ويقوم بتنفيذ الاعمال 13 شركة وبلغت نسبة التنفيذ 80 % و بلغت نسبة كميات التكريك 70 مليون م3 ويقوم بتنفيذها 3 شركات بنسبة تنفيذ 27 % ، أما بالنسبة لحواجز الأمواج فيبلغ أطوالها 3270 م و بلغت بنسبة تنفيذها 94 %، مشيرًا إلى أن الموقف التنفيذي الحالى لميناء السخنة وصل إلى نسبة تنفيذ 81 %.

الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع

واستعرض الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع ضمن الممر اللوجيستي السخنة الدخيلة حيث يبلغ طول الخط الاول 675 كم وعدد المحطات 21 محطة ومركزاً للتحكم والسيطرة ويتكون من 15 قطار سريع ، 34 قطار إقليمى ، 14 جرار بضائع حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكة والمحطات 45 % (محطة العاصمة الإدارية الجديدة - محطة السخنة).



واشار الى الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان وخط السكة الحديد (الروبيكى / العاشر من رمضان / بلبيس) وانه جارى تنفيذ الميناء الجاف بالشراكة مع شركة MSC وهي شركة الشحن الأولى عالمياً و تصل نسبة التنفيذ 15 %.

واستعرض ميناء الإسكندرية الكبير حيث يجري انشاء ارصفة بطول 15.5 كم ليصبح اجمالي الارصفة 30 كم و انشاء ساحات تداول 7.7 كم2 لتصبح اجمالي ساحات التداول 13 كم2 ، وزيادة المساحة ب 15.2 كم2 ليصبح الاجمالي 30 كم2 ، مشيرا الى تم انشاء وتنفيذ جراج متعدد الطوابق يتكون من 5 طوابق ، بمساحة 75 ألف م2 بطاقة إستيعابية 4000 سيارة 100 %، اما بالنسبة لرصيف الخدمات البحرية فيبلغ طول الرصيف 160 م والعمق 5.5 : 10 م بنسبة التنفيذ 100 % وفيما يتعلق برصيف الاخشاب والغلال 3/85 ، فيبلغ الطول 433 م ، بعمق 15.5 م ، وتبلغ ساحات التداول 40 ألف م2 ، وبلغت نسبة التنفيذ 100 %، وتم الانتهاء من مشروع كبارى هويس المالح والذي يتكون من عدد 2 كوبرى سيارات بطول 210م ، وكوبرى السكة الحديد بطول 48م ، وبلغت نسبة التنفيذ 100 % ، وبالنسبة لمحطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة فيبلغ طول الأرصفة 1150 م ، والعمق 16 حتي يصل إلي 16 : 19 م ،و ساحات التداول 300 ألف م2 وبلغت نسبة التنفيذ 35 % ، وفيما يتعلق بمحطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة فيبلغ طول الأرصفة 1680 م ، والعمق 18 م وساحات التداول 1.3 مليون م2 بنسبة تنفيذ 30 % .

أما بالنسبة لحواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير فيبلغ عددها 5 حواجز بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 7000 م ط مكونة من 6.5 مليون طن صخر و 1 مليون م3 كتل خرسانية والتى تقوم بتنفيذها شركات وطنية مصرية بالكامل وإستشاريين مصريين بتكلفة تقديرية 6.719 مليار جنيه.

وأوضح وزير النقل أن موقع مشروع محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض يتوسط الحوض المائي لميناء الإسكندرية القديم مستعرضا المشروع من بدايته حتى الانتهاء منه حيث تم تطهير الحوض المائي من المنتشلات الغارقة بعدد 370 هدف وجلب الرمال من البحر لتنفيذ أعمال الردم بحجم (12 مليون م3) حيث تمت أعمال الردم وتشكيل المحطة بالمسطح المائي للميناء ثم عمال تحسين التربة حيث بلغ إجمالى المسطح 460 ألف م2 وأيضاً أعمال تنفيذ حوائط الأرصفة (الديافرام) والبنية الأساسية وأعمال تنفيذ بلاطات الأرصفة حيث ان طول الارصفة بالمحطة يبلغ 2530 م والأعماق 17.5 م و ساحات التداول 460 ألف م2 وتم استخدام الخرسانة 400 ألف م3 وحديد تسليح 100 ألف طن وعدد الفنادر 166 فندر وعدد مدافع الرباط 183 مدفع المرافق وتم تجهيز البنية الفوقية والمستودعات والمخازن و المحولات الكهربائية وكذلك المبنى الإدارى حيث تم تجهيز المحطة بأحدث معدات التشغيل بالعالم .

وزير النقل: نعمل على تنفيذ توجيه السيسي بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية

وزير النقل: نعمل على تنفيذ توجيه السيسي بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية

وزير النقل: نعمل على تنفيذ توجيه السيسي بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية

وزير النقل: نعمل على تنفيذ توجيه السيسي بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية

وزير النقل: نعمل على تنفيذ توجيه السيسي بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية

وزير النقل: نعمل على تنفيذ توجيه السيسي بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية

وزير النقل: نعمل على تنفيذ توجيه السيسي بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية

وزير النقل: نعمل على تنفيذ توجيه السيسي بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية