السيسي: الحوكمة تجعلنا نري جيدًا غير الملتزمين (ِشاهد)

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اعتماد الدولة على نظام الحوكمة، قائلًا: "قولنا أن الحوكمة وموضوع أن يكون هناك نظم إلكترونية تعمل معنا، سيجعلنا نري جيدا بشكل جيد ما يقوموا بمخالفة الشروط والمعايير، والمنظومة الإلكترونية جعلتنا نري هل المعايير والشروط تنطبق على بعض الناس أم لا”.

مستعدين نتعاون معكم تعاون جاد ومخلص

ووجه "السيسي" خلال افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، حديثه للشركات المستثمرة، قائلًا: "مستعدين نتعاون معكم تعاون جاد ومخلص، من أجل التنمية والفائدة المشتركة لنا ولكم، وإحنا جادين للغاية في كل ما نعرضه عليكم، وفي جميع الالتزامات أمامكم".

وسعداء ومتشرفين إنكوا موجودين معانا ونتعلم منكم

وتابع: "برحب بيكم، أهلاً وسهلاً، وسعداء ومتشرفين إنكوا موجودين معانا ونتعلم منكم، ونتمنى أن تعرفوا مدى الجدية التي نتحرك بها لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة العالمية".

ووجه السيسي حديثه للمصريين، قائلًا: "هنفضل نشتغل، واللي بتشوفوه ده خطوة في وزارة النقل، لكن كل وزارة من وزارات الدولة بها شغل في نفس المستوى".