متحدث الصحة: "نعمل على كل الملفات ولدينا ١٦ ألف عناية مركزة"

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المُتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه من حسن حظ ملف الصحة أن تأتى جلسة لجنة الصحة فى الحوار الوطنى بعد تصريح الرئيس السيسي بالأمس أنه سيصدق على جميع مخرجات الحوار الوطني التى فى نطاق صلاحياته طبقًا للدستور والقانون.

أضاف حسام عبدالغفار خلال كلمة له بالجلسة التى تعقدها لجنة الصحة في الحوار الوطني، أن هناك توجيهًا واضحًا وصريحًا من وزير الصحة بالإنصات التام لكل المقترحات، وكل ما يقال فى جلسة الصحة بالحوار الوطنى، والدراسة المتعمقة لكل التوصيات التى تخرج من هذه الجلسات.

لفت إلى أن كل ما تم طرحه فى الجلسة يجمعهم عامل مشترك واحد وهو الإسراع فى تنفيذها، مؤكدًا أن هذا يعنى أن الحكومة تعمل على كل الملفات.

عن أزمة الحضانات والعنايات المركزة، أشار إلى أن هناك أكثر من ١٦ ألف عناية مركزة ما بين قطاع حكومي وخاص، موضحًّا أن المشكلة الحقيقة أننا نستخدم الرعاية المركزة كأنها قسم داخلي، متابعًا: "لو طورت تقديم الخدمات فى الأقسام الداخلية، سنرى أن حجم الاحتياج للعناية المركزة قل وهذا ما نعمل عليه الآن".

أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المُتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى أن معدل الولادات القيصرية بلغ 82%، مضيفًا: "الولادة القيصرية سلوك اختيارى ومعناه أن كل الذى يولد قيصرى يدخل حضانة".

تقليل الولادة القيصرية:

طالب المتحدث باسم وزارة الصحة بتقليل الولادة القيصرية لتأثيرها السلبى على وجود الحضانات والعنايات المركزة، لافتًا الى أن هناك قناعة لدى السيدة الحامل أن القيصرية أسهل، وبالتالى تم العمل على متابعة دقيقة لأسباب الولادة القيصرية، وعمل حملات توعوية للأضرار الصحية للأم التى تولد قيصري، مضيفًا: "وبناء على ما تم قلت النسبة، وحظرنا ومنعنا إجراء أى ولادات قيصرية بالمستشفيات الحكومية غير المبررة، مشكلة الحضانات فى مصر انتهت خلال آخر شهرين".

عن أزمة أسرة العنايات المركزة، أشار إلى أن هناك ضغطًا شديدًا على العناية المركزة بسبب تحويل المرضى الذين من المفترض أن يتواجدوا فى العناية المتوسطة فى الداخلى للعناية المركزة.