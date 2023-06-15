السعودية| رابط التقديم على جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

يبحث العديد من السعوديين على محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، بعدما أعلنت مواعيد الالتحاق ببرنامج البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم 1445هـ.

مواعيد الالتحاق بـ جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

ونوهت إدارة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، أن التقديم على برنامج البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم 1445هـ، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 7 محرم 1445هـ الموافق 25 يوليو 2023، ولمدة 5 أيام.

رابط التقديم على جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

ويمكن الالحتاق بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، من خلال بوابة القبول الإلكترونية من هنــــــــا، أو عبر أيقونة القبول الإلكتروني في تطبيق الجامعة عبر الأجهزة الذكية (MYIAU).

الالتحاق بـ جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل إلكترونيًا

وقال د. عبد الله بن سعيد آل مريح، عميد القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، إنه سيتاح التقديم للطلاب والطالبات معًا وفي الوقت نفسه إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الحضور أو إرسال أية وثائق أو مستندات للعمادة، إذ إن كل إجراءات القبول تتم إلكترونيًا، ومرتبطة مع مصادر البيانات من خلال الربط الحكومي مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.

أوضح آل مريح، في بيان صحفي، نشر اليوم الثلاثاء، أن الجامعة طوّرت خلال السنوات الماضية منظومة إلكترونية متكاملة تسهل على الطلاب والطالبات عملية التقديم على القبول الجامعي للمرحلة الجامعية.

وطالب عميد القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، من جميع الطلاب ضرورة الاطلاع على المعلومات حول كليات الجامعة والمسارات والتخصصات النوعية التي تقدمها الجامعة، وآلية القبول بالجامعة والخطة الزمنية لأعمال القبول، بالإضافة إلى ضرورة متابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وإنستجرام وسناب شات.