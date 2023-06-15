أسعار الفاكهة اليوم الخميس بسوق العبور.. قفزة للموز والخوخ

أسعار الفاكهة .. حالة من التباين تشهدها أسعار الفاكهة خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس في سوق العبور للجملة، وارتفعت اسعار الموز والخوخ، وتراوحت أسعار البرتقال الصيفي ما بين 5 إلى 7 جنيهات للكيلو (قفص).

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" القيمة السعرية للفاكهة خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس في سوق العبور للجملة، وتحرص بوابة الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية، لإرضاء متابعيها المهتمين بهذا الشأن، للوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الاسواق المصرية والتغيرات السعرية التي تشهدها، وجاءت أسعاره على النحو الأتي:

أسعار الخضروات والفاكهة بمصر اليوم

الفاكهة

تراوحت أسعار البرتقال الصيفي من 5 : 7 جنيهات للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار جريب فروت من 7 : 15 جنيهًا للكيلو (قفص).

وتراوح سعر ليمون بلدي من 7 : 25 جنيهًا للكيلو (قفص – شوال).

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 5 : 11 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب بناتي اصفر بين 9 : 15 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب بناتي أحمر بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب كرمسن بين 20 : 25 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب اسود بين 20 : 25 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر التفاح المصري بين 7 : 15 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار تفاح (امريكي_ إيطالي) من 25 : 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

سجل سعر البلح الرملي 7 : 10 جنيهات للكيلو.

سجل سعر بلح سيوي 30 : 40 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الفراولة 7 : 10 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر الكانتالوب من 5 : 10 جنيهات للكيلو (قفص – كرتونة).

سجل سعر الشمام 6 : 9 جنيهات للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو العويس بين 20 : 40 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو الهندي بين 20 : 30 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو تيمور بين 20 : 30 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو الزبدية بين 15 : 20 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو البلدي بين 9 : 15 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو فونس بين 20 : 35 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو فص بين 30 : 60 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو دبشة بين 14 : 20 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 20 : 25 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو جولك بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو السكري بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البطيخ (1) من 32 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8: 10 كجم).

تراوح سعر البطيخ (2) من 21 : 28 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

تراوح سعر البطيخ (3) من 12 : 18 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

تراوح سعر خوخ بلدي عريشي 12 : 28 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر نكترين بلدي 10 : 20 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر برقوق هوليو 20 : 40 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر برقوق ياباني 10 : 25 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر برقوق سكري 10 : 20 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر برقوق إنجليزي 10 : 20 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر برقوق سانتا كلوز 20 : 40 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مشمش عمار 20 : 25 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مشمش سويسي 15 : 25 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مشمش فيومي 15 : 25 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مشمش صحراوي 20 : 25 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر كمثرى مستوردة من 30 : 70 جنيهًا

تراوح سعر أناناس 50 جنيهًا

تراوح سعر دوم من 20 : 40 جنيهًا

تراوح سعر كريز 50 جنيهًا كرتونة

تراوح سعر كيوي 26 جنيهًا كرتونة

تراوح سعر أفوكاتو من 60 : 90 جنيهًا قفص.

سجل سعر موز مغربي من وليم 7.5 : 11.5 جنيه للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز بيكو من 9 : 13 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز مستورد 20 : 40 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز صعيدي 5.5 : 7.5 جنيه للكيلو (سباطه).