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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

أسعار البيض تشهد ارتفاعاً اليوم في المزرعة

كرتونة البيض
كرتونة البيض

أسعار البيض.. قفزات متتالية تشهدها أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية ولدى التاجر في المزرعة باستثناء البلدي، إذ سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 103 جنيهات.

 

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس والتي ارتفعت خلال التعاملات الصباحية في المزرعة، وتعد هذه الخدمة لحظية تحرص على تقديمها بوابة الوفد لمتابعيها للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على أسعار السلع، وجاءت أسعارها على النحو الآتي: 

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أسعار الفراخ صباح اليوم الخميس

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في المزرعة

كرتونة البيض

سعر كرتونة البيض اليوم في المزرعة

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 103 جنيهات، بينما جاء سعر كرتونة البيض البلدي نحو 114.75 جنيه، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

 

وجاءت اسعار البيض اليوم على النحو التالي:

 

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض ارتفاعًا وصل 103 جنيهات.

 

سعر كرتونة البيض الأحمر

كما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر الذي شهد ارتفاعًا أيضًا لنحو 105 جنيهات.

 

سعر كرتونة البيض البلدي

وثبت سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 114.75 جنيه.

 

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

 

سعر البيض اليوم للمستهلك

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

 

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

 

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.

 

 

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