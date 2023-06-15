رئيس نقابة النقل والمواصلات يناقش مع قيادات "الدولي للنقل" تعزيز التعاون

على هامش مؤتمر جنيف..

شارك محمد أبو العباس رئيس النقابة العامة للنقل والمواصلات وخدماتها في عشاء عمل نظمه الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل itf، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف حيث يرأس وزير العمل حسن شحاته وفد مصر الرسمي والثلاثي المشارك في هذا المؤتمر الذي يحضره ممثلون عن أصحاب الأعمال والحكومات والعمال من 187 دولة حول العالم.

وتناقش أبو العباس مع وفد الاتحاد الدولي للنقل المشارك في حفل العشاء بدعوة من الأمين العام في سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين الاتحاد الدولي للنقل حول العالم والنقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها في مصر من خلال مجموعة الأنشطة والدورات التدريبية لتوعية العمال في هذا المجال بالحقوق والواجبات ومعايير العمل الدولية بما يتماشى مع سياسات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.



وجري حوار بين المشاركين بشأن فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا والدور الإيجابي الذي لعبه الاتحاد الدولي للنقل والنقابات المنتسبة إليه ومشاركتهم في كل اللجان الفنية للمؤتمر وتأكيدهم أهمية تشكيل تحالف دولي لمواجهه التحديات في عالم العمل وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية حول العالم.