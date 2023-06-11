الأحد 11 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

ممثل العمال بـ'"الشيوخ" يثني على انجازات مصر بملف العمل أمام مؤتمر جنيف

النائب خالد عيش نائب
النائب خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

يشارك النائب خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه الجاري، مشيدا بكلمة مصر التي ألقاها وزير العمل حسن شحاتة رئيس الوفد المشارك والمكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وتأكيده على أهمية تحالف دولي في مجال العمل لمواجهة التحديات الراهنة، ورصده لسياسات الدولة المصرية في توفير حياة كريمة لمواطنيها، وتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية.

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وأكد عيش أن مجلس الشيوخ الذي وافق على مشروع قانون العمل المعروض حاليا على مجلس النواب كان محل ثناء، وإشادة من الوفود الدولية خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر مناقشته على اوسع نطاق من خلال حوار مجتمعي، مما يؤكد ايمان الدولة المصرية بالحوار وتعزيز علاقات العمل، مشيدتدا بعدم ادراج منظمة العمل الدولية لمصر على القائمة الطويلة أو القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا القرار لصالح الدولة المصرية وما تشهده من تقدم في ملف العمل، وفي إقامة المشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل وتحقق التنمية، متطلعا إلى الخروج بتوصيات من شأنها تشكيل تحالف دولي لمواجهة تحديات العمل.

 

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