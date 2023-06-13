الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رئيس عمال مصر يلتقي وزير العمل المغربي على هامش فاعليات مؤتمر جنيف

رئيس عمال مصر يلتقي
رئيس عمال مصر يلتقي وزير العمل المغربي

التقى محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يونس سكورى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بالمملكة المغربية، وذلك خلال انعقاد اعمال لجنة الحريه العامة، على هامش في فعاليات أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي تعقده منظمة العمل الدولية في جنيف في الفترة من 5 إلى 16 يونيو 2023. 

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وتناول اللقاء بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وتبادل الرؤى والأفكار حول قضايا العمل والعمال، وروئية اتحاد عمال مصر خلال المشاركة بمؤتمر العمل الدولي. 

رئيس عمال مصر يلتقي وزير العمل المغربي

واكد وزير العمل المغربي خلال اللقاء ، على العلاقة الوطيدة التى تجمع بين المغرب ومصر فى العديد من المجالات، وكذلك فيما يخص تبادل الخبرات التى قامت بتنفيذها البلدين فى سبيل تحقيق التنمية، مشيدا بحسن الاستقبال والتنظيم التي قامت به الدولة المصرية خلال فاعليات مؤتمر العمل العربي الدورة 49 التي اقيمت بالقاهرة بشهر مايو الماضي


 

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